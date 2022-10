Bonus Enel, lo sconto per chi riduce i consumi: ecco come funziona

EssenzialMente: è questo il nome dell’interessante iniziativa attuata dal gruppo Enel e consistente nell’introduzione di un piccolo incentivo per chi risparmia sull’elettricità. Un bonus che nelle intenzioni del gruppo servirà per “risparmiare bolletta e farti guadagnare un bonus se consumi di meno”.

Bonus Enel: arriva l’iniziativa EssenzialMente

A quanto ammonta bonus che è possibile usufruire aderendo all’iniziativa EssenzialMente e cioè consumando meno energia? I clienti del mercato libero potranno beneficiare di una riduzione pari a 0.10 euro per ogni chilowattora risparmiato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. È bene sottolineare che per la valutazione dello sconto si raffrontano i consumi dell’aultimo trimestre del 2021 con quelli del 2022.

Tempistiche

Il bonus viene riconosciuto entro la seconda bolletta utile del 2023 oppure, in caso di voltura o recesso, con la bolletta di chiusura. Invece se si è stipulato un contratto con Enel d meno di 12 mesi i dati di consumo vengono confrontati con i dati del codice identificativo del punto di fornitura (Pod).

La soglia e i consigli per risparmiare

I clienti avranno diritto al bonus solo se il prezzo dell’energia supera i 400 euro a megawattora. Tale decisione è stata presa dall’azienda in quanto al di sotto di una certa soglia il bonus diventa meno sostenibile.

Oltre alla presenza di simili iniziative, gli operatori invitano a rispettare i consigli sul risparmio dell’energia elettrica come, ad esempio, utilizzare elettrodomestici con una classe energetica elevata, usare lampadine a Led o ancora scollegare gli alimentatori della corrente quando non sono in uso.