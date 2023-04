Bonus Energia di 150 euro per le famiglie che risiedono nel Lazio: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Bonus Energia, cos’è? Si tratta di un vero e proprio incentivo stanziato dalla Regione Lazio per poter aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà a contrastare il caro energia che sta contrassegnando da tempo questo 2023, e questo a causa di diverse ragioni, tra le quali spicca, inevitabilmente la guerra in Ucraina. Insomma, una mano nei confronti di chi fatica a pagare le bollette dell’energia, ma entriamo nel dettaglio, continuate a leggere!

Caro energia, come risparmiare sulle bollette luce e gas: i bonus

Bonus Energia 150 euro, cos’è e come funziona

Dunque, al fine di contrastare ed attenuare il caro-bollette, date le evidenti difficoltà di molte famiglie ed aziende del territorio – ma non solo – ecco che la Regione Lazio ha deciso di stanziare 25 milioni di euro da destinare ai soggetti più in difficoltà tramite un bonus una tantum di 150 euro per l’energia elettrica. Nel dettaglio, la somma verrà erogata per coloro che ne avranno diritto entro il 31 dicembre 2023 tramite bonifico Ecco in che modo saranno divisi i fondi stanziati:

15 milioni di euro per le famiglie in difficoltà economica e sociale residenti nei Comuni del Lazio;

10 milioni di euro per le imprese, erogati nell’ambito della «Sezione Speciale Lazio» del Fondo di garanzia per le PMI.

Bonus per l’energia elettrica Lazio: quali sono i requisiti

Entrando maggiormente nel dettaglio, per quanto riguarda la questione requisiti per poter accedere al bonus energia elettrica Lazio, sono i seguenti:

residenza in un Comune del Lazio;

intestatario di un contratto per l’energia elettrica. Può essere titolare anche un altro dei componenti del nucleo familiare, rilevante ai fini ISEE;

ISEE in corso di validità che non superi i 25mila euro.