Bonus famiglie bollette: requisiti, a chi spetta, come fare domanda. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa a un “bonus famiglie”, soprattutto dopo lo stop agli sconti sugli oneri di sistema. Come menzionato da Money.it, dal 31 marzo finiranno tutti gli incentivi per calmierare il prezzo delle bollette di luce e gas. Ecco allora che sorge la necessità, per l’Esecutivo italiano, di trovare soluzioni al fine di aiutare le famiglie e soprattutto il nostro comparto imprenditoriale.

Il bonus famiglie per le bollette

L’idea del Governo sarebbe semplice: pensare un aiuto, da destinare alle famiglie, per pagare gli alti costi delle bollette legate all’energia. Un aiuto che però verrebbe dato solo a una categoria di famiglie, ovvero quelle che hanno consumato di meno negli ultimi 12 mesi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta vedendo la fattibilità di una proposta simile, soprattutto attendendo il giudizio dell’ARERA. Se la proposta passasse tutti gli “step”, potrebbe già essere messa in moto nella seconda parte del 2023.

Con il nuovo bonus famiglie, il premio verrebbe dato a quei nuclei familiari che dimostrano di aver tagliato i consumi nella propria dimora oltre una certa soglia. E quale sarebbe la soglia? L’interrogativo in merito rimane, mostrando fragile la proposta del governo Meloni. Infatti, chi dimostrerà il dimezzamento avrà uno sconto sulle bollette dell’energia, mentre chi supera la soglia pagherà l’energia a prezzo pieno di mercato.

La sostenibilità dell’iniziativa, come detto in precedenza, passerà dai piedi di ARERA. Venisse data la sostenibilità dell’idea, la proposta potrebbe essere già messa in campo per la giornata del 1 luglio 2023. Altra misura che verrà tirata fuori, sarà quella del “bonus sociale”, ovvero l’aiuto dato alle famiglie in difficoltà economiche per pagarsi le bollette. La misura è stata introdotta nel 2020, con i criteri dei pagamenti che vengono stabiliti secondo le fasce ISEE in cui ogni famiglia si ritrova.