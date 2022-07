Bonus Famiglie con figli fino a 21 anni: fino a 2000€ con Isee

Bonus Famiglie con figli fino a 21 anni. L’agevolazione si traduce concretamente in un buono per l’acquisto dei libri di testo e può arrivare fino all’importo di 2000 euro. Nonostante l’anno scolastico sia da poco terminato è bene portarsi avanti così da essere in regola con la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione.

Leggi anche: Bonus di 200 euro ‘sparito’ nel cedolino NoiPa di luglio: ecco cosa succede, quando verrà erogato

Bonus Famiglie: cos’è e come funziona

Come detto, è bene giocare d’anticipo in quanto alcune delle domande per la fornitura dei libri di testo scadono diverso tempo prima l’inizio nel nuovo anno scolastico. È questo il caso ad esempio delle domande inoltrate dai cittadini della Regione Lombardia che scadono il prossimo 12 luglio.

I requisiti

Ma com’è possibile usufruire di quest’agevolazione? In primo luogo va detto ch’essa si rivolge alle famiglie che hanno un ISEE inferiore a 15.748,79 euro. Nella fattispecie essa è stata introdotta dalla Regione Lombardia per le famiglie residenti o per quelle delle regioni vicine i cui figli vanno a scuola facendo i pendolari.

Il progetto

Dato l’importo dell’agevolazione, oltre che per i libri di testo i soldi potranno essere usati anche per l’acquisto di materiale tecnologico che deve comunque servire, agevolare le lezioni degli studenti. Finanziato da ben 43 milioni di euro, il progetto si chiama “Dote Scuola” e contempla anche la presenza di borse di studio per merito e reddito.

Il bando e le domande

Come detto, il bando per il bonus famiglie scade il prossimo 12 luglio e riguarda tutti i nuclei familiari con ragazzi al di sotto dei 21 anni di età. Quest’ultimi devono essere iscritti alle scuole primarie e secondarie sia private sia statali. Le domande vanno presentate sul portale della Regione Lombardia con accesso tramite identità digitale e una volta accettata l’istanza i beneficiari riceveranno l’agevolazione sotto forma di buono digitale spendibile entro i primi mesi del 2023.