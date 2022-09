Bonus idrico 2022: cos’è e quando arriva

Bonus idrico, Sogei sta verificando le domande di rimborso per le spese dell’anno 2021 e a breve procederà a erogare le somme. Chi ha fatto richiesta entro il 30 giugno scorso verrà rimborsato nelle prossime settimane.

Il bonus idrico nasce con un obiettivo specifico e cioè risparmiare le risorse idriche. È un’agevolazione di 1.000 euro che è rivolto a quanti svolgono lavoro di sostituzione dei sanitari per posizionarne di nuovi che limitano il flusso dell’acqua e, quindi, impongono un automatico risparmio di acqua.

Perchè nasce il bonus idrico

L’incentivo in questione va a coprire le spese che sono state fatte dagli utenti dal 1 gennaio al 31 dicembre dello scorso anno, 2021, e sono rivolti a cittadini italiani maggiorenni che vantano un diritto di proprietà su un immobile, anche se la domanda può essere formulata solo ed esclusivamente per un solo immobile.

Viene specificato in cosa consiste il bonus e a cosa si riferisce: “Alla fornitura e posa in opera di sanitari con un volume massimo di scarico uguale o inferiore ai 6 litri e relativi ai sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. La fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso d’acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate allo smontaggio e alla dismissione dei sistemi preesistenti”.