Bonus in scadenza a febbraio: ecco quali sono e come fare (ancora) la domanda

I bonus in scadenza a febbraio 2023

Assegno unico, bonus acqua potabile, bonus Imu per le imprese turistiche e bonus cultura sono le agevolazioni in scadenza per il prossimo 28 febbraio. L’Assegno unico è un sostegno economico destinato alle famiglie ed è attribuito per ogni figlio a carico, fino a 21 anni e senza limiti per figli con disabilità. Entro la fine del mese di febbraio è necessario comunicare eventuali variazioni dei dati comunicati. Per rinnovare l’Isee occorre ripresentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) senza la quale, da marzo, l’Assegno unico sarà calcolato sulla base dei contributi minimi previsti.

Il Bonus acqua potabile è una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare nell’acqua potabile. Il contributo fiscale è previsto fino a 1000 euro per ogni immobile e 5000 euro per immobili commerciali, palazzi istituzionali, enti e attività imprenditoriali. Ogni cittadino, ente o impresa può presentare la domanda, senza limiti Isee, per ottenere il contributo relativo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Il Bonus Imu per le imprese turistiche è una detrazione fiscale del 50% sulle somme pagate per l’imposta nel 2021. Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività. Per avere diritto alla detrazione i contribuenti devono aver registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019. Il Bonus cultura per i 18enni è un contributo di 500 euro che può essere speso per prodotti o esperienze di genere culturale. Per utilizzare il bonus cultura è necessario collegarsi al sito 18app.italia.it e accedere tramite SPID o CIE e scaricare l’App18.