Bonus chef 2023: a chi spetta e come fare domanda

Da oggi 27 febbraio alle 12 e fino al 3 aprile fino alle 15, è possibile presentare le domande per il bonus chef. Un aiuto rivolto esclusivamente ai cuochi professionisti sia come lavoratori autonomi sia come dipendenti. Si tratta di un credito d’imposta per ottenere il quale bisogna fare domanda, esclusivamente in via telematica, al Ministero delle Imprese e del Made in italy, con l’allegato contenuto nel decreto ministeriale del 1 luglio del 2022.

Chi può fare domanda e come fare domanda per il bonus chef

Per poter accedere al bonus occorre essere in possesso dei requisiti richiesti, con le spese sostenute e la documentazione che certifica il diritto all’agevolazione. Oltre alla prova di essere alle dipendenze di un albergo o un ristorante con contratto di lavoro subordinato, oppure di essere professionisti autonomi con partita Iva.

Si tratta di un sostegno che consente agli chef di ottenere il credito di imposta, per un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2022, per comprare macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, tra trasformazione e la cottura degli alimenti; per acquistare attrezzature per la ristorazione e prendere parte a corsi di aggiornamento.

Come si utilizza l’agevolazione

Il bonus può essere utilizzato come compensazione e sui pagamenti con F24. È un credito che nel caso in cui gli aventi diritto non ne usufruiscono in compensazione può essere ceduto ad altri soggetti o istituti di credito. Si tratta di un’agevolazione che va a sostenere una delle categorie professionali che più ha sofferto durante il periodo della pandemia da Covid. Uno strumento per ottenere il quale il diretto interessato sarà tenuto a dare prova delle spese affrontate per messo di una adeguata documentazione e attraverso il pagamento effettuato per aver acquistato i macchinari necessari all’attività, purchè si tratti solo ed esclusivamente degli strumenti specifici ammessi dal decreto ministeriale dello scorso anno, al bonus chef.