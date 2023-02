Pagamento bonus 150 euro ai disoccupati: ecco quando arriva, la data

Per il pagamento del bonus 150 euro disoccupati c’è la data che arriva direttamente dall’Inps come testimoniano i beneficiari in attesa sulle pagine social dedicate alla prestazione.

Il bonus 150 euro ai disoccupati

Il bonus 150 euro del decreto Aiuti ter introdotto nel 2022 viene pagato a febbraio ai percettori dell’indennità di disoccupazione di Naspi e della Dis-Coll e ora finalmente si ha la data precisa dell’accredito. Il requisito specifico per ottenere il pagamento del bonus 150 euro a febbraio è la titolarità della disoccupazione a novembre 2022 pertanto lo prenderanno anche coloro che al momento sono senza Naspi perché scaduta o venuta meno per altri motivi.

Vediamo allora quando arriva il pagamento del bonus 150 euro in via ufficiale per i disoccupati, o coloro che erano tali a novembre 2022, e come controllare la data in autonomia. Il pagamento del bonus 150 euro disoccupati arriva a febbraio in una data che non è quella prevista per l’accredito della Naspi o della Dis-Coll nel mese corrente. Il requisito per ottenere il pagamento del bonus 150 euro disoccupati è la titolarità di Naspi e Dis-Coll nel mese di novembre 2022 pertanto non lo riceveranno:

coloro per i quali la disoccupazione è scaduta entro il mese di ottobre;

coloro che sono diventati titolari dell’indennità di disoccupazione a partire da dicembre 2022.

La Dis-Coll

Coloro per i quali la Naspi è scaduta a partire dal mese di dicembre, ma che la prendevano a novembre, riceveranno l’accredito sull’Iban comunicato all’Inps per ottenere il pagamento dell’indennità di disoccupazione. Lo stesso discorso vale per i beneficiari della Dis-Coll. La data comunicata dalla maggior parte dei beneficiari del bonus 150 euro disoccupati è quella di lunedì 27 febbraio 2023. Il bonus 150 euro verrà pagato in quella data a: Cagliari, Sassari, Roma, Napoli, Isernia, Tropea, solo per fare qualche esempio. Qualche beneficiario riporta anche la data del 3 marzo. In ogni caso è chiaro che il pagamento del bonus 150 euro disoccupati è previsto per la prossima settimana.

La data dei pagamenti

I titolari della disoccupazione a novembre 2022 possono controllare in autonomia la data del pagamento del bonus 150 euro nel mese di febbraio. I beneficiari devono accedere all’area riservata MyInps e più nello specifico al Fascicolo previdenziale del cittadino. L’accesso deve avvenire con le seguenti credenziali:

Sistema Pubblico di Identità Digitale, Spid;

Carta Nazionale dei Servizi, Cns;

Carta di Identità Elettronica, Cie.

Una volta effettuato l’accesso i beneficiari devono cliccare sul menu di sinistra e precisamente sulla voce “prestazioni” e poi:

cliccare su “pagamenti”;

a questo punto apparirà “disoccupazione non agricola”;

cliccare su “prestazione 2023” per i dettagli.

Tra i dettagli apparirà il bonus 150 euro con la data di pagamento per il periodo 1 novembre-30 novembre 2022. È bene specificare che non è detto che l’Inps proceda alla comunicazione della data del pagamento del bonus 150 euro nella sezione notifiche dell’area riservata del sito ufficiale dell’Istituto. Ricordiamo che i messaggi Inps sono accessibili nella suddetta area riservata, nella bacheca personale, nel menu di sinistra alla voce “Centro notifiche”. Qui appariranno gli avvisi e i messaggi dell’Istituto.