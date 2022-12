Bonus 150 euro, domanda all’Inps entro il 31 gennaio 2023: a chi spetta

È attiva da qualche tempo sul sito ufficiale dell’Inps la procedura per fare domanda ed ottenere il bonus da 150 euro, la rinomata indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti ter. Per la domanda e richiesta, possono presentarla solamente solo alcune categorie di lavoratori, che non si trovano alle dirette dipendenze di un datore di lavoro, privato, nel momento in cui viene effettuata la richiesta. Ovviamente, c’è anche una scadenza da rispettare, individuata nel giorno del 31 gennaio 2023. Vediamo insieme qualche specifica per essere meglio preparati sull’argomento.

Bonus 150 euro, chi deve fare domanda entro il 31 gennaio 2023: la circolare Inps

Bonus 150 euro: chi può fare domanda all’Inps

Vediamo anzitutto, chi è che può presentare la propria domanda sul sito ufficiale dell’Inps e ricevere così il bonus da 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter. Nel dettaglio, le domande per il bonus in questione, possono essere presentate da:

co.co.co – ovvero collaboratori coordinati e continuativi;

ovvero collaboratori coordinati e continuativi; assegnisti di ricerca ;

; dottorandi con borsa di studio;

lavoratori stagionali ;

; intermittenti e lavoratori dello spettacolo.

A questo punto, svelato il primo mistero, vediamo invece chi rimane escluso dalla possibilità di fruire del cosiddetto bonus da 150 euro. Coloro che non devono presentare la propria richiesta sono:

i percettori del reddito di cittadinanza ;

; i pensionati;

i titolari di prestazioni di invalidità ;

; i titolari di Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola;

e disoccupazione agricola; i lavoratori dipendenti che dovranno presentare un’autocertificazione.

Requisiti per ottenere il bonus da 150 euro

Per quanto concerne i requisiti, invece, per poter fruire e quindi beneficiare dell’agevolazione prevista dal decreto aiuti, è necessario avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20 mila euro nel periodo d’imposta 2021. In aggiunta, poi, i lavoratori stagionali ed intermittenti potranno fare richiesta e presentare la propria domanda all’istituto solo se non hanno già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Come presentare la domanda all’Inps?

Per domanda è davvero molto semplice, basta andare sul sito ufficiale dell’Inps e fare richiesta tramite il servizio online “Indennità una tantum 150 euro – Domanda”, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta giunti qui, bisognerà autenticarsi con le proprie credenziali e sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate. Successivamente, se la domanda sarà andata a buon fine, l’Inps provvederà a controllarla – requisiti e il resto – e successivamente erogare il bonus previsto.