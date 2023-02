Bonus asilo nido 2023: come fare domanda

Il bonus asilo nido sarà in vigore anche nel 2023 ma ancora non è possibile presentare la domanda per ottenerlo. In merito, l’Inps ha reso noto che la situazione dovrebbe sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni e, presumibilmente, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. È poi bene precisare che l’Istituto sta ancora provvedendo ad effettuare gli ultimi rimborsi previsti per il 2022.

Bonus asilo nido 2023: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Che cos’è e a chi si rivolge il bonus asilo nido

Le procedure per presentare le nuove instante del bonus asilo nido saranno attive nei prossini giorni. Anche se tale agevolazione essendo una misura strutturale non ha bisogno di essere confermata ogni anno, è erogabile fino ad esaurimento dei fondi. Questo vuol dire che nel caso in cui le risorse dovessero risultate insufficienti, sarà il governo a stabilire se incrementare o meno la portata delle risorse da destinare al bonus. Quest’ultimo consiste in un contributo rivolto a quelle famiglie che devono pagare le spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, nonché di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie.

Importi e domanda

L’importo del bonus asilo nido dipende dal valore dell’Isee minorenni, sempre in corso di validità, riferito al minore per cui si richiede la prestazione. La soglia massima dell’Isee minorenni è fissata a 3 mila euro. In particolare, con un Isee inferiore a 25 mila euro spetta un massimo di 272.73 euro al mese; con un Isee compreso tra 25 mila e 40 mila euro spettano invece 272, 27 euro al mese ed infine, con un Isee superiore a 40 mila euro o senza presentazione della documentazione spettano 136.37 euro al mese. Infine, per quel che riguarda la presentazione della domanda, l’istanza deve essere presentata sull’apposita piattaforma dell’Inps. L’accesso al servizio va effettuato con credenziali Spid, Cie o Cns.