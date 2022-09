Bonus Asilo Nido 2022: quali documenti servono per fare richiesta

Arriva il bonus asilo nido, un contributo pensato per compensare le spese sostenute dalle famiglia per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per le forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Bonus Asilo Nido 2022: a quanto ammonta

L’importo del bonus varia a seconda dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, e può raggiungere un massimo di 3000 euro. Per beneficiare del bonus asilo nido sono sufficienti le fatture o le ricevute rilasciate al momento del pagamento.

Requisiti e documenti

È necessario allegare almeno un documento che confermi il pagamento di almeno una retta di frequenza, mentre se si frequentano asili nido pubblici, necessaria la documentazione che attesti che il bambino sia stato iscritto al nido e sia stato inserito in graduatoria. Per il bonus nido sono necessari o la ricevuta di pagamento o la fattura. Bisogna inoltre attestare l’avvenuto pagamento di almeno una mensilità per la frequenza dell’asilo nido del figlio, così come l’avvenuta iscrizione di quest’ultimo.

Come fare domanda

Le domande potranno essere inoltrate dal 1 agosto fino al 31 dicembre 2022. Il bonus può essere richiesto online sull’apposita piattaforma Inps. Una volta effettuato l’accesso attraverso Spid o Cie o Cns, infatti, bisogna selezionare la voce “Bonus nido e supporto domiciliare” e inserire i dati richiesti.