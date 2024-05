Bonus internet con legge 104, quali sono i requisiti e come si richiede: gli sconti sono pazzeschi

Se sei titolare della legge 104 non puoi perderti questo bonus. Si tratta di un interessante incentivo messo a disposizione per questa specifica categoria di persone per ciò che riguarda l’accesso a tariffe convenienti – e agevolate – ai servizi internet, sia mobili che fissi. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus riservati a chi usufruisce della legge 104. Sono diverse le possibilità a cui è possibile accedere in molti settori: tra questi c’è anche quello dell’informatica, con vantaggi e sconti per l’accesso ad internet. Parliamo di particolari condizioni fornite, su indicazione dell’Agcom, dalle varie compagnie telefoniche che consentono di stipulare contratti per le linee telefoniche a condizioni decisamente favorevoli. Ma quali requisiti occorrono? E come si deve – e a chi – presentare domanda? In questa guida vi spieghiamo tutti i passaggi da seguire.

A chi spetta il bonus Internet per la legge 104

Le agevolazioni previste dalle legge per i fruitori della cosiddetta legge 104 (qui tutte le novità 2024), precisiamo, spettano direttamente ai soggetti con disabilità oppure ai nuclei familiari di cui fanno parte. A stabilire regole e procedure è la delibera dell’Agcom 290/21/Cons del 2021. In particolare sconti e agevolazioni sono riservati a coloro che si trovano loro malgrado in condizioni di cecità – parziali o totali – sordità ma anche agli invalidi con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione. Il tutto, chiaramente, certificato ai sensi di legge.

Legge 104, a quanto ammonta il bonus Internet e a cosa dà diritto

Scendendo ancor più nel dettaglio per il bonus internet in oggetto non è fissato un importo pre-determinato quanto piuttosto una percentuale di agevolazione pari al 50% che verrà riconosciuta, sulla base delle offerte disponibili da parte dei vari operatori telefonici, al momento della sottoscrizione del contratto. Praticamente si vedrà ridotto della metà il prezzo normalmente praticato dalle compagnie.

Ma quali contratti rientrano in questa sfera? La riduzione del costo riguarda sia la rete mobile che quella fissa, con lo sconto del 50% che sarà applicato al canone mensile da sostenere. Per i cellulari tuttavia lo sconto – sempre della metà – viene riconosciuto a fronte di una stipula di un’offerta con almeno 50 giga di soglia.

Come presentare domanda: le scadenze

Per richiedere il bonus Internet riservato a chi usufruisce della legge 104 è necessario avanzare richiesta al proprio operatore telefonico entro il 30 giugno 2024. Qualora invece si stia già percependo lo sconto, quest’ultimo sarà prorogato in automatico sempre fino alla medesima data. Senza la necessità di presentare un’ulteriore istanza.