Bonus ISCRO 2022: a chi spetta e come fare domanda

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, il bonus ISCRO è una prestazione riconosciuta ai professionisti che sono iscritti alla Gestione Separata. Tuttavia, ne possono beneficiare anche i partecipanti agli studi associati o a società semplici a patto che esercitino abitualmente attività di lavoro autonomo legato all’esercizio di arti e professioni e che rispondano a determinati requisiti.

Leggi anche: Bonus carburante per i dipendenti: come funziona, l’importo e come richiederlo

Bonus ISCRO: i beneficiari

A proposito di requisiti, quali sono i parametri che bisogna rispettare per richiedere quest’agevolazione? Considerando che la misura è riconosciuta ai professionisti iscritti alla Gestione Separata, va da sé che uno dei requisiti fondamentali è proprio l’appartenere alla Gestione Separata.

A seguire, non bisogna essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza, non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né essere in possesso di altre forme previdenziali obbligatorie; essere inoltre in regola con la retribuzione previdenziale obbligatoria ed avere la Partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, è necessario aver prodotto un reddito — nell’anno precedente l’invio dell’istanza — inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda e da ultimo, aver dichiarato — nell’anno precedente l’invio dell’istanza — un reddito non superiore a 8.145 euro.

Importi e domande

Per quel che riguarda l’importo, il bonus può andare da 254.75 a 815.20 euro al mese. La prestazione viene riconosciuta per sei mensilità a partire dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda. In merito a quest’ultima, le istanze vanno presentate all’INPS entro il 31 ottobre 2022, con tanto di autocertificazione dei redditi prodotti. La domanda di Bonus ISCRO può essere inoltrata sul sito dell’INPS con credenziali SPID, CIE o CNS, rivolgendosi ai patronati o ancora, contattando il Contact Center dell’INPS.