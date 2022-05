SPID: come averlo gratis con Poste Italiane

Da qualche anno a questa parte lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è uno strumento fondamentale per ogni cittadino. Lo SPID, infatti, consente di accedere in maniera semplificata a tutti i i servizi della pubblica amministrazione (e non solo).

Quanto costa fare lo SPID

Fino a qualche tempo fa per avere lo SPID non era previsto nessun pagamento mentre ora, Poste Italiane, l’ente certificatore, ha deciso di far pagare il servizio 12€. C’è però un modo per riuscire ad ottenere gratuitamente lo SPID con Poste Italiane. Scopriamo come fare.

Come ottenere lo SPID gratis

Ottenere lo SPID non è un procedimento semplice per tutti e per questo ci si può rivolgere a Poste Italiane. Se però vuoi risparmiare quel denaro puoi scegliere di eseguire la procedura online e risparmiare così la cifra imposta dalle Poste.

Quando avvii la procedura puoi scegliere tra varie opzioni di identificazione:

di persona recandoti presso l’ufficio postale ovvero pagando i 12 euro;

ricevendo un SMS su un cellulare certificato;

mediante utilizzo del passaporto elettronico o di una carta di identità elettronica con PIN;

con bonifico al costo di 10 euro;

eseguendo l’identificazione presso uno sportello pubblico.

