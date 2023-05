Bonus maggio 2023: ecco quali sono e a chi spettano

Maggio è un periodo ricco di bonus per gli italiani. Dalle spese mediche ai trasporti, fino agli asili nido. Vediamo insieme nel dettaglio quali sono le agevolazioni e i bonus emanati dal Governo per maggio 2023.

Bonus asilo nido

Il bonus di asilo nido è un contributo economico destinato ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età per le spese di frequenza dell’asilo nido oppure per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie.

Per inviare la domanda si può accede sul sito INPS autenticandosi attraverso SPID oppure ci si può rivolgere ai patronati. L’importo del contributo va in base all’ISEE: per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido è di 3mila euro all’anno (270 euro mensili); per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, il bonus asilo nido è di 2500 euro all’anno (227 mensili; per tutti gli altri (ISEE oltre 40mila euro) l’importo è di 1500 euro annui (circa 137 euro mensili).

Il contributo va richiesto in via telematica sul sito www.inps.it con SPID o CIE o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure telefonicamente con il Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); oppure attraverso gli enti di Patronato.

Bonus vista a maggio 2023

Ottime notizie per chi ha problemi di vista e deve rifarsi gli occhiali o le lenti. Dal 20 aprile 2023 è attiva la piattaforma per richiedere il bonus vista online, un contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Il sito è www.bonusvista.it. I beneficiari potranno richiedere il bonus dal 5 maggio e gli esercenti possono registrare i propri punti vendita fin da subito.

Il bonus è destinato ai cittadini che non superano un ISEE di 10mila euro ed è volto a sostenere le spese per la tutela della salute della vista. Il bonus in questione può essere richiesto una sola volta per ogni membro appartenente al nucleo familiare. L’accesso al contributo sarà disponibile attraverso due modalità: un voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati; un rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

Il rimborso è ammissibile per tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione web, ovvero entro il 3 luglio 2023.

Per richiedere la domanda e accedere al contributo, bisognerà collegarsi al sito www.bonusvista.it e autenticarsi tramite Spid o tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). Per fare la domanda è necessario disporre di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, riferita ad un ISEE non superiore a 10.000 euro.

Bonus traporti 2023

Dal 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023 . Si tratta di un bonus fino a 60 euro per acquistare abbonamenti mensili o annuali. Il bonus comprende i servizi di trasporto pubblico locale, regionale interregionale servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono può coprire fino al 100% della spesa ma con un limite massimo di 60 euro.

Il bonus è nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento da acquistare nel mese in cui viene richiesto. L’accesso al bonus è aperto alle persone che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. La domanda per il bonus sociale trasporti 2023 va inviata accedendo al portale https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali operativo dal 17 aprile fino al 31 dicembre 2023.