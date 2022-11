Bonus matrimonio fino a 20.000 euro per chi si sposa in chiesa: la proposta (e poi il dietrofront) della Lega

Bonus matrimonio fino a 20mila euro per chi si decide di sposarsi in chiesa. È questa la proposta avanzata dalla Lega per incentivare i matrimoni religiosi che da un po’ di tempo a questa parte vedono un graduale calo. La proposta di legge è stata depositata alla Camera dai deputati leghisti Domenico Furgiuele, Simone Billi, Ingrid Bisa, Alberto Gusmeroli ed Erik Pretto.

Come funziona il bonus matrimonio e a chi si rivolge

Anche quest’agevolazione è caratterizzata dalla detrazione del 20% delle spese legate alla celebrazione del matrimonio, quali ad esempio bomboniere, abiti per gli sposi, fiori, ristorazione, servizio di coiffeur e make-up, servizio del wedding reporter. Il bonus ‘varrà per tutti i matrimoni’, ha sottolineato il deputato leghista Furgiuele dopo le prime polemiche. Ma chi potrà beneficiarne? I potenziali beneficiare sono le giovani coppie under 35 con Isee, riferito al 31 dicembre 2022, non superiore a 23.000 euro e non superiore a 11.500 euro a persona.

I parametri

Per poter beneficiare del bonus matrimonio, ci sono degli specifici parametri economici da tenere in considerazione. Infatti, le spese detraibili legate alla celebrazione del matrimonio religioso devono rientrare entro un tetto massimo di 20.000 euro e sono ripartite il cinque quote annuali di pari importo. Le spese devono inoltre essere sostenute in Italia ed i beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni.

I fondi

Come previsto dalla proposta avanzata dai deputati della Lega, i fondi destinati al bonus matrimonio diminuiranno progressivamente. In particolare saranno 120 i milioni di euro per il 2023, 90 quelli per il 2024 ed 85 milioni di euro per il 2025.