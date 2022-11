Quando arriva il bonus di 150 euro? Il calendario con i pagamenti

Bonus 150 euro una tantum, previsto da decreto Aiuti ter, quando è previsto il pagamento? È stato l’inps a stilare il calendario ufficiale con le date per il pagamento del beneficio. Premesso che ad avere diritto al bonus sono solo i lavoratori dipendenti, i pensionati, coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, i percettori di Naspi e dis-coll, i disoccupati agricoli, i lavoratori autonomi, gli stagionali, colf e badanti, chi ha un rapporto di lavoro coordinato e continuativo, andiamo a vedere quali sono le date fissate per l’erogazione del beneficio.

Quando è previsto il pagamento del bonus

Esistono alcune categorie di aventi diritto che non devono presentare domanda per il bonus 150 euro in quanto sarà erogato loro in automatico, tra questi ci sono i lavoratori dipendenti, i pensionati, le colf e le badanti e i percettori di reddito di cittadinanza e Naspi. Riceveranno il beneficio in automatico, mentre gli altri devono presentare domanda entro il 31 gennaio prossimo.

Per quanto riguarda l’accredito è previsto che i titolari di pensione ricevano il pagamento con la pensione di novembre 2022 come i lavoratori domestici, i titolari del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda, invece, tutte le altre categorie di aventi diritto il pagamento è previsto per febbraio 2023.