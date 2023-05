Bonus occhiali 2023, come ottenere i 50 euro: requisiti e come fare domanda

Una buona notizia: la piattaforma che gestirà le richieste per il bonus occhiali 2023 è finalmente operativa e pronta a recepire le domande. Queste potranno essere inviate proprio a partire dal 5 maggio al 3 luglio 2023.

Bonus occhiali 2023, quando arriva: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Bonus occhiali 2023: cos’è e come funziona

Ma di cosa parliamo? Il bonus occhiali, o come lo conoscono alcuni bonus Vista, è il contributo di 50 euro erogato in favore dei componenti di nuclei familiari con Isee fissato a 10.000 euro, e che hanno acquistato dal dal 1 gennaio 2021 al 4 maggio 2023 o acquisteranno dal 5 maggio al 31 dicembre 2023 le lenti, gli occhiali o le lenti a contatto correttive. L’agevolazione fiscale – introdotta, ricordiamo, con la legge di Bilancio approvata a dicembre 2020 – prevede l’istituzione di un fondo annuale teso a garantire la tutela della salute della vista. Tale fondo contempla lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale che ammonta a 5 milioni. Nel caso l’acquisto dovesse essere già effettuato, il bonus verrà erogato subito. Al contrario, se l’acquisto è ancora da fare, allora verrà rilasciato il voucher. Ecco qualche dettaglio sul come fare richiesta.

Come fare richiesta per il bonus

Per fare richiesta, allora, basterà collegarsi al sito www.bonusvista.it e, successivamente, sempre in modo telematico, bisognerà compilare il modulo tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Oltre a ciò, sarà necessario allegare alla cosiddetta dichiarazione sostituiva unica (Dsu), il giustificativo di spesa, indicare la Partita Iva del rivenditore, e ancora l’Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, senza dimenticare, inoltre anche l’importo della spesa sostenuta (Iva inclusa). Tutti elementi necessari per farsi accreditare il bonus e ricevere così i 50 euro per l’acquisto effettuato o da effettuare. Ovviamente il rimborso avverrà successivamente la check ed al controllo di tutti i dati inseriti. Una volta fatto tutto, sarà possibile controllare lo stato di avanzamento accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta.