Bonus occhiali 2023: a chi spetta, requisiti, quando e come richiederlo

Al via le domande per poter beneficiare del bonus occhiali 2023. Dopo alcuni contrattempi, è attiva la piattaforma che consente di inoltrare l’istanza per il contributo volto a tutelare la salute della vista. La misura è riservata ai nuclei familiari aventi un Isee non superiore a 10 mila euro e che abbiano acquistato dopo il primo gennaio 2021 o acquisteranno entro il 31 dicembre 2023 occhiali da vista oppure lenti a contatto correttive.

Bonus occhiali 2023, quando arriva: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Come funziona e valore del bonus occhiali 2023

Il bonus occhiali è un contributo una tantun del valore di 50 euro che può essere richiesto una sola volta per ogni membro del nucleo familiare. Per inoltrare la domanda, tuttavia, l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare i 10 mila euro ed è possibile utilizzare la misura per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, spese che devono essere state effettuate nell’arco di tempo che va dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, l’agevolazione fiscale – introdotta con la legge di Bilancio approvata a dicembre 2020 – prevede l’istituzione di un fondo annuale teso a garantire la tutela della salute della vista. Tale fondo contempla lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale che ammonta a 5 milioni.

Requisiti e domande

Oltre al requisito economico pocanzi indicato, per ottenere il contributo occorrono: la dichiarazione sostitutiva unica, le credenziali Spid, la carta di identità elettronica (Cie) oppure, la carta nazionale dei servizi (Cns) grazie alle quali accedere ed autenticarsi all’apposita piattaforma per l’invio delle domande. Invece, per quel che riguarda quest’ultime, è possibile richiedere il bonus occhiali a partire dal prossimo 5 maggio alle ore 12. Ricordiamo infine che l’agevolazione può essere richiesta sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati, sia sottoforma di rimborso per un acquisto già effettuato.