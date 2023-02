Bonus occhiali 2023, in arrivo la piattaforma del Ministero della Salute: a chi spetta e come richiederlo

Il Bonus occhiali 2023 sta per arrivare. Di fatto, tra qualche giorno sarà attiva finalmente la piattaforma istituzionale del Ministero della Salute attraverso la quale si potrà inoltrare la propria richiesta al fine di ottenere l’incentivo utile all’acquisto di lenti ed occhiali per coloro che ne hanno bisogno. Il tutto, ovviamente, a patto che si rispettino alcuni requisiti economici essenziali. Vediamo insieme qualche dettaglio sull’argomento.

Bonus occhiali 2023: cos’è e come funziona

Come la grande maggioranza dei bonus che durante i Governi precedenti, soprattutto quello Draghi, abbiamo imparato a conoscere, anche per il bonus occhiali parliamo di una agevolazione fiscale introdotta con la legge di Bilancio 2020, ma che fino ad ora non ha mai visto la luce. L’incentivo in questione, diciamolo sin da subito, prevede l’istituzione di un fondo annuale per la garantire la tutela della salute della vista. In fondo si chiama ”Fondo per la tutela della vista” e dispone lo stanziamento di risorse per un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale di 5 milioni dunque.

Il dettaglio: a chi spetta e come richiederlo

Scendendo nel dettaglio, l’agevolazione sarà utile e valida per qualsiasi acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive effettuato nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e sarà considerato, l’acquisto, cumulabile con la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi. Ma ci sono delle restrizioni, perché il Bonus occhiali non spetta a tutti, ma solamente a chi ne ha davvero bisogno dal punto di vista medico ed economico. Anche in questo caso, tutto avviene in base all’ISEE: potranno farne richiesta le famiglie con reddito Isee inferiore a 10mila euro e potrà essere chiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare. Al momento, in attesa che tali anticipazioni vengano confermate, diciamo che è molto probabile che l’incentivo sarà reso fruibile sotto forma di voucher da spendere che come rimborso per un acquisto già fatto nel periodo enunciato in precedenza.

Anticipazioni sul Bonus occhiali 2023

Sempre stando alle primissime informazioni, non ancora ufficiali, si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione tramite Spid, Cieo Cns per chiedere l’erogazione del voucher suddetto. Per ottener il rimborso dell’acquisto effettuato, poi, si renderà necessario il caricamento in piattaforma della copia dello scontrino o della fattura che comprovano l’acquisto e che dà, di conseguenza, diritto al bonus. Alla fine di tutto il processo, sarà l’INPS a verificare la correttezza dei dati e, in caso di esito positivo, erogare il voucher spendibile dall’utente.