Bonus 2023 con Isee basso: tutte le agevolazioni, requisiti e domande

Con l’approvazione della nuova Legge di bilancio, il Governo ha stanziato dei fondi per aiutare tutti i cittadini e le famiglie con un ISEE basso, cioè inferiore ai 15mila euro. Le manovre d’aiuto a sostegno delle persone in difficoltà sono molte: ecco la lista completa dei Bonus 2023.

Bonus 2023: tutte le agevolazioni

Con il nuovo anno, il Governo ha elaborato delle misure per aiutare i cittadini meno abbienti, il primo tra questi aiuti consiste nel Bonus bollette, chiamato anche bonus sociale. Consiste in una riduzione delle bollette di luce e gas per i primi tre mesi dell’anno. Un altro aiuto molto importante è l’Assegno Unico: un contributo economico che spetta alle famiglie con figli a carico. La Carta Acquisti sostiene le famiglie attraverso una carta elettronica con un importo spendibile per acquisti quotidiani e d’uso giornaliero. Spetta alle famiglie con figli minori di 3 anni e agli over 65.

Requisiti e domande

Dei Bonus sopraelencati, potrà beneficiarne chi ha un ISEE inferiore ai 15mila euro, la soglia è stata aumentata poiché l’anno scorso era stata fissata a 12mila euro. L’unica eccezione è prevista per la Carta Acquisti, per poterla ottenere è necessario avere un reddito annuale non superiore a 6.781,76 euro. La cifra sale a 9.042,34 euro dai 70 anni in su. Il bonus, in questo caso, è pensato perlopiù per le persone anziane. Un’altra eccezione riguarda il Bonus Occhiali, che consiste in un bonus (una tantum) di 50 euro per chi ha l’ISEE inferiore ai 10mila euro. La particolarità è la sua retroattività: chi è in possesso della ricevuta dell’acquisto di occhiali o lenti da vista, può chiedere il rimborso per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021.

Come fare domanda con l’ISEE basso

Una volta calcolato il proprio ISEE, è possibile verificare in autonomia quali bonus potrebbero spettare. Dopodiché, per fare domanda è necessario avere lo Spid e collegarsi al sito dell’INPS, dove generalmente viene inviata ogni tipo di richiesta per la riscossione di un bonus da parte dello Stato. In caso di difficoltà è possibile chiedere aiuto al proprio CAF locale, generalmente i tempi di attesa stimati sono medio-lunghi.