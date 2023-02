Concorsi solo col diploma: quali bandi sono ancora attivi, scadenze e domande

Nel 2023, continua la stagione dei concorsi pubblici in Italia. In questo articolo, ci soffermeremo ad analizzare quelli aperti alle persone che non sono laureate e attualmente posseggono solo il diploma scolastico. Ci sono bandi di concorso ancora attivi oppure che stanno per scadere. Qui vi faremo vedere come consegnare al meglio le domande per poter partecipare ai singoli concorsi per aspirare a lavorare nel servizio pubblico.

I concorsi per le persone diplomate

Ogni concorso ha precisi criteri, che ogni candidato deve rispettare alla lettera. Ovviamente, in un mondo sempre più competitivo, le proposte di lavoro devono includere anche quelle persone che non hanno potuto, per varie motivazioni, affrontare l’esperienza di studio all’interno delle varie università italiane. In questo caso, come ben si evincerà, parliamo di quei concorsi aperti alle persone che posseggono solo il diploma.

I concorsi pubblici aperti a questa categoria, si trova perlopiù all’interno delle amministrazioni o della Pubblica Amministrazione, come ci dimostrano i seguenti casi:

Città metropolitana di Milano: assunzione di 11 tecnici e amministrativi, concorso per collaboratori dei Servizi museali.

Comune di Mantova: assunzione di 2 geometri.

Provincia di Monza e Brianza: 31 assunzioni di amministrativi e tecnici.

Comune di Follonica: istruttori di vigilanza.

Comune di Manduria: istruttori di vigilanza.

Provincia di Chieti: 3 diversi bandi aperti a diplomati e laureati.

Comune di Crema: 3 concorsi per 5 assunzioni a tempo indeterminato.

Città metropolitana di Venezia: assunzione a tempo indeterminato di 5 istruttori amministrativi.

Comune di Reggio Calabria: assunzione di 14 agenti di polizia locale.

Provincia di Brescia: assunzione di istruttori tecnici diplomati.

Comune di Agrate Brianza: 3 selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato di tecnici e amministrativi.

Comune di Paderno Dugnano: 3 selezioni per assunzioni a tempo indeterminato.

Città metropolitana di Catania: 59 posti di lavoro per diversi profili professionali.

Comune di Gubbio: concorso per Istruttori amministrativi contabili.

Città di Messina: 341 posti a tempo indeterminato.

I bandi aperti dallo scorso anno

Il comune di Pesaro ricerca 4 amministrativi contabili da inserire a tempo indeterminato.

Il comune di Cornaredo seleziona istruttori amministrativi contabili.

Il comune di Sant’Agapito ha indetto 4 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

La provincia di Monza e Brianza ha indetto un concorso per agenti di polizia locale da inserire a Briosco, Cesano Maderno e Desio.

Il comune di Ronciglione ha indetto concorsi per 14 assunzioni, compresi agenti di polizia, amministrativi e tecnici.

Il comune di Lazise assume 6 agenti di polizia.

Il comune di Terracina è alla ricerca di agenti di polizia locale.

La provincia di Sassari cerca 10 istruttori amministrativi.

Il comune di Botricello ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza a tempo indeterminato.

Il comune di Vallecrosia assume diversi profili amministrativi.

La provincia di Lodi cerca profili amministrativi.

Il comune di Paderno Dugnano cerca istruttori amministrativi da assumere a tempo indeterminato.

Inoltre troviamo:

Assistenti tecnici a tempo indeterminato per l’Asl To4 di Chivasso;

10 nuove assunzioni per l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia;

un totale di 28 assunzioni, tra cui sociologi, operatori sociali ed educatori per l’Ambito territoriale sociale n.26 del comune di San Giuseppe Vesuviano;

5 assunzioni per la Camera di commercio di Caserta;

Collaboratori tecnici e tecnologi per diverse sedi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

concorso per l’università del Salento di Lecce.

Concorso per le Forze dell’Ordine

Ci sono aperti anche i bandi per le Forze dell’Ordine, con le varie Accademie aperte alle persone che posseggono solamente il diploma.