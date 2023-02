Concorso Ministero della Giustizia, bando per 791 dipendenti a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda

E’ stato pubblicato il bando per il concorso al Ministero della Giustizia, valido per l’ingresso di 791 nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Il bando, che scadrà nella giornata di lunedì 13 febbraio 2023, sarà aperto a funzionari provenienti dalle specialità pedagogiche, dei servizi sociali e di conservatore.

Il concorso al Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana, ha indetto un concorso per la ricerca di 791 dipendenti, che una volta assunti otterranno un contratto a tempo indeterminato e saranno destinati a mansioni non dirigenziali. Attualmente, la realtà ministeriale ricerca tre figure da inserire all’interno del proprio organico:

360 profilo funzionario della professionalità pedagogica (Codice 01) da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

413 profilo funzionario della professionalità di servizio sociale (Codice 02) da assegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

18 unità di profilo professionale di conservatore (Codice 03) da assegnare all’Ufficio centrale archivi notarili.

I requisiti per il concorso

Per poter partecipare al concorso, bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato europeo;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica per le funzioni richieste;

godimento dei diritti civili e politici;

qualità morali e di condotta richiesti dalla legge;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e/o passivo;

non essere stati destituiti da un incarico presso la pubblica amministrazione o essere stati licenziati da un impiego statale;

non avere riportato condanne penali;

i candidati di sesso maschile devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di leva secondo la legge italiana.

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli richiesti dal bando. Per Funzionario della professionalità pedagogica (Codice 01) in alternativa:

Laurea (L): L-19 Scienze dell’educazione e della formazione o titolo equiparato secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM): LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Per Funzionario della professionalità di servizio sociale (Codice 02) in alternativa:

Laurea: L-39 Servizio sociale o titolo equiparato e in aggiunta abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;

Laurea magistrale: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali o titoli equiparati e in aggiunta – abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.

Per la posizione di Conservatore (Codice 03):

LMG/01 Giurisprudenza, 22/S Giurisprudenza o diploma di laurea in Giurisprudenza, senza equipollenti.

Modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda potrà essere fatta fino al giorno 13 febbraio 2023 alle ore 23.59. La domanda deve essere inviata attraverso la via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format sul portal “InPA”, disponibile all’indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica.