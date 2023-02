Concorso Agenzia delle Entrate 2023-2024, bando per 900 posti (a tempo indeterminato): requisiti e come fare domanda

Spostate le prove per il concorso al fine dell’assunzione di 900 persone a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate. Ecco i requisiti e le nuove date del concorso.

Concorso all’Agenzia delle Entrate 2023-2024: bando per 900 posti

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato un piano di assunzione di oltre 9.000 unità a tempo indeterminato entro il 2024. Le assunzioni sono previste attraverso concorsi pubblici, ma i diversi bandi usciranno nel tempo. Il concorso più vicino previsto è quello per “assistenti tecnici”. L’Agenzia delle Entrate è infatti alla ricerca di nuove figure come assistenti tecnici, con la prova scritta che però è stata spostata al prossimo mese.

Le 900 assunzioni previste dal concorso per l’Agenzia delle Entrata rientrano nel calcolo delle future assunzioni previste per il piano del 2023-2024. Infatti la prova, anche se la data è slittata, sarebbe dovuta avvenire comunque dal 13 al 17 febbraio 2023. La novità è che il 20 gennaio scorso l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento delle prove del concorso dal 13 al 18 marzo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’opportunità di lavoro nell’Agenzia delle Entrate, i futuri bandi di concorso e le nuove date per l’assunzione di 900 assistenti tecnici.

I futuri concorsi di Agenzia delle Entrate

Tra il 2023 e il 2024 l’Agenzia delle Entrate ha previsto numerosi bandi di concorso per un piano di assunzione che comprenderà un totale di 9.000 unità. Al momento sono già state programmate circa 5.250 assunzioni, mentre le restanti unità di personale da introdurre nel biennio 2023-2024 (circa 3.900) devono essere ancora calendarizzate. L’opportunità di lavoro sarà tanto per i laureati, quanto per i diplomati. Sono previste infatti diverse figure tecniche, assistenti e funzionari, tutte da inquadrare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

900 posti come assistenti tecnici: i requisiti

Lo scorso agosto è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 900 assistenti tecnici. La domanda andava presentata entro il 23 settembre 2022 e i requisiti da rispettare per poter fare la domanda non erano così tanto particolari. Infatti bastava possedere i soliti:

cittadinanza italiana

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari

godimento dei diritti civili e politici

idoneità fisica

A questi si aggiungeva il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in geometra o, in alternativa, un diploma di perito industriale indirizzo “Edile”, diploma di maturità tecnica di perito industriale o diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore tecnologico, nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”. Il concorso si divide in una prova scritta e una orale. La prova oggettiva tecnica-professionale consiste in una serie di domande a risposta multipla su diversi temi, come diritto tributario, legislazione edilizia e tecnica delle costruzioni. I candidati risultati idonei alla prima prova potranno sostenere la prova orale basata sugli stessi argomenti, durante la quale saranno accertate anche le competenze informatiche e linguistiche.

Le nuove date dei concorsi

L’ultimo annuncio in merito al concorso dell’Agenzia delle Entrate per i 900 posti come “assistenti tecnici” è lo slittamento delle date delle prove. Infatti dal 23 settembre, data entro la quale andava inviata la domanda di partecipazione, le prove si sarebbero dovute tenere dal 13 al 17 febbraio. Il 20 gennaio scorso però sull’e-mail dei candidati è giunta notizia dello slittamento delle prove a una nuova data. Le date d’esame sono state fissate per il 13-18 marzo 2023 e il prossimo 20 febbraio uscirà il calendario delle prove con tutte le informazioni dettagliate in merito.