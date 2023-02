Concorso Polizia di Stato 2023 per 2.138 allievi: bando, prove, requisiti e come fare domanda

La Polizia di Stato assume 2.138 allievi agenti. È stato il ministero dell’Interno ad approvare il bando che stabilisce anche quali sono i requisiti necessari per compilare la domanda. Andiamo a vedere più da vicino come prendere parte al concorso che, tra le altre cose, arruola anche 19 volontari delle forze armate che conoscano l’italiano e il tedesco.

Chi può presentare domanda

Per poter presentare domanda occorre essere un volontario in ferma prefissata di un anno, volontari in ferma prefissata in congedo o un volontario in ferma quadriennale in servizio o in congedo. È necessario, inoltre: avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 26 anni, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale connessa alla qualifica.

Esistono, però, anche dei requisiti di inidoneità che non permettono di candidarsi al concorso e tra questi ci sono: l’espulsione da autorità o da ufficio, sospensioni per motivi disciplinari, pendenze penali o l’inidoneità.

Prove alle quali si deve sottoporre il candidato

Sono varie le prove alle quali vengono sottoposti i candidati e si tratta di: una prova scritta, una fisica, accertamento di idoneità psico-fisica, accertamenti di idoneità attitudinale e valutazione dei titoli. È necessario superare tutte le prove previste per poter accedere partecipare al concorso, pena l’esclusione.

La prova scritta prevede un questionario a risposta multipla, che presuppone la conoscenza dell’inglese e la capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche. Verrà poi stilata una graduatoria e i primi 4.300 candidati idonei verranno chiamati a sostenere le prove per l’idoneità fisica (che consiste in una corsa di 1000 metri salto in alto e piegamenti sulle braccia) e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. La presenza di tatuaggi potrebbero essere causa di esclusione.

Come formulare e dove inviare la domanda

La domanda per prender parte al concorso, che deve contenere tutte le informazioni sul candidato, deve essere inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e deve essere formulata online su ‘Concorsi di polizia di Stato’ su https://concorsionline.poliziadistato.it dopo aver proceduto a registrazione con Spid o Cie.