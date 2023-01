Fiumicino, Ikea di Parco Leonardo assume: come candidarsi e requisiti

Buone notizie per chi è in cerca di un impiego. Il negozio Ikea sito nel centro commerciale di Parlo Leonardo a Fiumicino cerca personale. Specializzata nella vendita di mobili e di altri oggetti inerenti al mondo della casa, l’azienda Ikea è in costante crescita. Per quel che riguarda in particolare l’offerta di lavoro il punto vendita presente nel centro commerciale assume addetti al rifornimento delle vetrine alimentari, gestione bar, e assistenza alla clientela nella casse automatiche. Sono almeno 25 le unità di personale ricercate. Ecco tutti i dettagli dell’offerta di lavoro dell’Ikea di Parco Leonardo.

L’offerta di lavoro del negozio Ikea del centro commerciale Parco Leonardo

Da tempo, nella zona, era attesa una nuova sede dell’Ikea ed ora sono necessarie anche delle nuove figure professionali che vadano a svolgere le mansioni citate pocanzi. Nella fattispecie, le assunzioni previste dell’azienda andranno a coprire dei ruoli di addetti alle posizioni ausiliare e saranno almeno 25 i profili che dovranno essere collocati nell’area food – dove servono 15 addetti- mentre nell’area customer relation occorrono 10 addetti. In base al ruolo, le risorse saranno impiegate in varie attività che spaziano dal rifornimento delle vetrine alimentari fino all’assistenza dei clienti alle casse automatiche. Ma quali sono i requisiti richiesti per inoltrare la candidatura?

Requisiti, tempistiche e contratto

Come titolo di studio è richiesto il diploma di maturità, meglio se di scuola alberghiera, esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza del pacchetto office. La disponibilità richiesta è part time – 16, 20 ore settimanali – mentre il contratto offerto è a tempo determinato della durata di 6 mesi con possibilità di proroga nonché possibilità di passaggio a tempo indeterminato.

Domanda

Per quanto riguarda la domanda, occorrerà inoltrare il proprio curriculum entro il prossimo 8 febbraio al seguente indirizzo di posta elettronica: preselezioneutenti.portafuturo@regionelazio.it. Nell’oggetto del messaggio andrà specificato qual è il profilo al quale si è interessati.

