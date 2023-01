Emirates Airlines cerca personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Buone notizie per chi è in cerca di un’occupazione! La compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi con sede a Dubai, la Emirates Airlines, cerca personale di bordo. A questo scopo ha ufficializzato alcuni giorni dedicati proprio al ‘recruiting day’ sia a Roma ma più in generale in tutta la Penisola e sono diverse le selezioni in programma per il mese di febbraio. Ma quali sono i requisiti per candidarsi ed inoltrare la propria candidatura? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

L’offerta di lavoro di Emirates Airlines e i colloqui selettivi nella Penisola

I colloqui volti all’assunzione di personale di bordo sono davvero numerosi e sparsi lungo tutta la Penisola, in modo tale da raggiungere il maggior numero di persone possibili. I primi colloqui di selezione si terranno il primo e il 18 febbraio a Roma presso il Best Western Plus Hotel sito in via Principe Amedeo 5/B e presso il Radisson Blu Ghr Rome in via Domenico Chelini 41. L’iter selettivo si sposterà poi a Bologna il prossimo 10 febbraio per ‘sbarcare’ invece a Venezia due giorni dopo, cioè il 12 febbraio. Ma non è finita qui. Il 14 febbraio i colloqui selettivi si terranno invece a Milano presso l’Hotel Galles in piazza Lima 2 e il 20 febbraio a Firenze presso Sina Villa Medici in via Il Prato 42. Infine, il 22 febbraio sarà la volta della città di Torino, gli aspiranti candidati potranno presentarsi presso l’hotel Novotel in corso Giulio Cesare 338-34.

I requisiti

Chiarite le date nelle quale si svolgeranno i colloqui, quali sono i requisiti richiesti per presentare la propria candidatura? Ecco i principali requisiti richiesti candidarsi all’offerta di lavoro di Emirates Airlines: diploma, buona conoscenza – sia scritta, sia parlata – della lingua inglese, almeno un anno di esperienza nel settore ‘hospitality’, essere alti almeno 160 centimetri e raggiungere i 212 centimetri di altezza con le braccia alzate, non avere tatuaggi visibili con indosso la divisa ed ottenere il visto dagli Emirati Arabi.