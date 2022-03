Offerte di lavoro, Ferrovie dello Stato assume (anche senza esperienza e laurea): ecco come candidarsi

Offerta di lavoro. La situazione in Italia, per quanto concerne il lavoro, non è di certo delle migliori. E i giovani, coloro che sono maggiormente colpiti dalla crisi, lo sanno fin troppo bene. Dunque, a maggior ragione, la notizia delle nuove assunzioni che proviene direttamente dalle Ferrovie dello Stato risulta essere un vero balsamo per quanti cercano lavoro, riaccendendo qualche speranza.

Le figure richieste dall’offerta

Sono diverse le figure professionali ricercate, soprattutto per i giovani he vogliono finalmente immettersi nel mondo del lavoro. Aperti i bandi per macchinisti, capitreno e customer advisor. Un’altra buona notizie è che per candidarsi a queste posizioni non è nemmeno necessario aver conseguito una laurea. E’ sufficiente un diploma di scuola superiore, e l’unica skill indispensabile è la conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo di B2. Le candidature sono aperte a tutti i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Scadenza candidature

Si tratterà, in principio, di contratti di apprendistato, ma sono previsti dei corsi di formazione e la successiva trasformazione dei contratti anche a tempo indeterminato. Per candidarsi sarà sufficiente andare sul sito ufficiale ed inoltrare il propio curriculum vitae attraverso il sistema dedicato. Affrettatevi! c’è temo fino al 31 marzo 2022.