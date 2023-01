Concorso volontari dell’esercito 2023, bando per 6.500 posti: requisiti e come candidarsi

La crisi economica, le difficoltà occupazionali spingono sempre più giovani a optare per la carriera nell’Esercito. E proprio di recente è stato pubblicato il bando 2023 per l’arruolamento di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale, VFI. L’arruolamento avverrà in tre trance, la prima con scadenza il 24 febbraio. Coloro che avranno i requisiti necessari e saranno quindi incorporati nell’Esercito potranno contare su una ferma di 3 anni con 1170 euro di stipendio mensili. Ma quali sono i requisiti? Come fare domanda? Andiamo a vedere.

L’arruolamento avverrà in tre blocchi

Intanto dobbiamo dire che nel primo blocco verranno arruolate 2.200 unità, nel secondo 2.150 nel quale le domande dovranno pervenire dal 12 aprile all’11 maggio, il terzo 2.150 in cui le domande dovranno essere inviate dal 22 giugno al 21 luglio. È stabilito che il 10 per cento dei posti vengano riservati a diplomati presso le scuole militari, assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per Orfani dei militari di carriera dell’Esercito, assistiti dell’Istituto Andrea Doria, assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli aviatori, assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, figli di militari deceduti in servizio.

Tra i posti messi a disposizione sono previsti anche incarichi da elettricista, muratore, falegname, idraulico, fabbro, meccanico, esploratore per squadrone a cavallo, artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo. L’eventuale destinazione a uno di questi incarichi verrà valutato in base alle qualifiche dei concorrenti.

Chi può partecipare al concorso e come fare domanda

Il bando di concorso è rivolto a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, aventi cittadinanza italiana, diploma di istruzione secondaria di primo grado, con idoneità fisiopsico attitudinale accertata durante il concorso e siano risultati negativi ad accertamenti per abuso di alcol e stupefacenti.

Le domande per prendere parte al concorso devono essere presentate in modalità telematica attraverso il portale concorso del ministero della Difesa. Per fare domanda occorre essere in possesso delle credenziali Spid, di Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi.

Le varie fasi per arrivare all’arruolamento

Dopo aver inoltrato la domanda saranno svolti accertamenti di competenza ed esaminati i titoli di merito e formazione, poi sarà redatta una graduatoria generale. A seguire verranno convocati i candidati nei Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale. Una volta verificati i requisiti verrà stilata una nuova graduatoria, Infine i candidati idonei verranno destinati a reggimenti specifici per essere sottoposti all’addestramento. Dopo la formazione che dura 12 settimane, i vincitori saranno poi incorporati alla ferma prefissata iniziale di tre anni nell’Esercito.