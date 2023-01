Starbucks apre in centro a Roma e cerca personale: requisiti e come candidarsi

Da tempo si parlava dell’apertura di un centro Starbucks a Roma. Un annuncio che ha fatto ipotizzare diverse location della rete di caffetterie americane, fino a quando è arrivata la notizia definitiva circa il posizionamento del nuovo locale. Qualche tempo fa è stata la volta dell’apertura di Sturbucks nell’outlet di Castel Romano ora, però, la nota catena di caffetteria targata USA sembra proprio che verrà aperta nel centro della capitale. Vediamo dove.

Dove verrà aperta la caffetteria targata Starbucks

L’azienda era intenzionata a trovare un locale di 600 metri quadrati per accogliere il nuovo punto vendita e sembra proprio che lo abbia trovato alla stazione Termini, tra piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica. L’apertura è programmata entro il 2025 in occasione del Giubileo. Ma sembra che sarà anche un altro il sito che accoglierà una Starbucks e si tratta della Galleria Alberto Sordi tra via del Corso e via del Tritone.

Insomma Roma è pronta ad accogliere due caffetterie a stelle strisce. Per la capitale e i suoi cittadini può avere un duplice significato: maggior afflusso turistico, ma soprattutto nuovi posti di lavoro. Potrebbero arrivare fino a 300 le unità richieste dall’azienda americana. Il procedimento per inviare la propria candidatura è semplice. Andiamo a visionarlo.

Come candidarsi per lavorare con Starbucks

Bisogna candidarsi solo ed esclusivamente tramite il sito https://www.starbucks.it/lavora-con-noi. Anche se in questo momento ancora non ci sono posizioni aperte sembra che le ricerche possano riguardare: addetti alla cucina, camerieri, cassieri, cuochi, magazzinieri, store manager, assistant store, operatori pluriservizio. In attesa che vengano resi noti i dettagli in merito, bisogna tener presente che Starbucks ha stretto un accordo con il gruppo Percassi per cui chiunque sia in cerca di lavoro presso i nuovi locali della società Usa in apertura in Italia, tra i quali anche presso l’outlet di Castel Romano, può consultare anche il sito https://www.percassi.it/starbucks_italy