Zoomarine cerca personale per la stagione 2023: posizioni ricercate, requisiti e come candidarsi

Nuovo anno e nuove opportunità di lavoro. Sì, perché Zoomarine Italia S.p.A., il parco divertimenti di Torvaianica (Roma), in vista della nuova stagione 2023 è alla ricerca di nuovo personale, di figure da assumere. Ecco quali, come fare per candidarsi e presentarsi al colloquio, con la speranza di poter far parte del meraviglioso team.

Lavoro a Roma, Zoomarine cerca personale: ecco le figure

Ecco, di seguito, tutte le figure che si cercano e i requisiti richiesti dal parco Zoomarine, dalla patente alla voglia di divertirsi e di regalare sorrisi ai clienti, grandi e piccini:

Profilo Figuranti/Characters:

Requisiti richiesti: essere maggiorenni ed altezza sino a 1,65 cm, essere in possesso di patente di guida, allegria e voglia di regalare sorrisi alle persone, forte propensione al rapporto con il pubblico, dinamicità e capacità di lavorare in squadra. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza in attività di danza e/o teatrali. Completano il profilo responsabilità e puntualità.

Profilo Web Developer:

La figura che il parco sta cercando si occuperà di seguire tutte le fasi di analisi, sviluppo, collaudo, rilascio e manutenzione dei siti web aziendali in un contesto dinamico e stimolante. I requisiti richiesti sono:

esperienza nel settore come full stack web developer e analista web

Conoscenza eccellente dei seguenti programmi:

C#.Net Framework, NetCore, applicazioni web MVC.

ASP.Net, ASP.Net Core.

HTML5 / CSS 3 / Javascript / Jquery / AJAX

DB Microsoft SQLserver

web server IIS 8

Creazione ed uso di servizi web (SOAP, Rest)

Capacità di implementare sistemi Backend e Frontend

Capacità di problem solving ed orientamento agli obiettivi

Interesse per le nuove tecnologie ed i metodi dell’information technology.

Conoscenza della lingua inglese.

Capacità di comunicazione e di lavoro in team.

Capacità di progettare, sviluppare, migliorare, debug e implementazione software.

Gestione e risoluzione dei problemi relativi agli applicativi software.

Preferibilmente conoscenza delle tecniche di grafica e web design.

– Profilo Addetto Servizi Generali di Manutenzione:

Requisiti richiesti: esperienza in servizi generali di manutenzione, buona manualità e praticità, interesse al lavoro manuale. Completano il profilo la capacità di lavorare in squadra e di problem solving.

Come candidarsi