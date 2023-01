Concorso Corte dei Conti 2023: bando, requisiti e come fare domanda

Saranno tantissimi i concorsi pubblici che ci attendono per questo 2023. Tra le tante opportunità da non lasciarsi sfuggire c’è anche il concorso per lavorare nella Corte dei Conti. Infatti, attraverso il DPCM del 16 dicembre 2022 c’è stata l’autorizzazione ufficiale all’ente per reclutare oltre 400 risorse. Una ricerca volta alla ricerca di personale integrativo che verrà assunto a tempo indeterminato, con la formula consueta dei concorsi pubblici. Al momento, però, lo ricordiamo, i bandi non sono ancora stati emessi. Si parla solamente di concorsi ”in arrivo”, ma comunque si conoscono già alcuni dettagli. Eccoli di seguito!

Concorso Dirigente scolastico 2023: bando, chi può partecipare e requisiti

Nuovo concorso Corte dei Conti 2023: i dettagli del bando

Infatti, sebbene i concorsi non siano ancora attivi, potrà essere certamente utile conoscere alcuni dettagli per iniziare a prepararsi per i tipici bandi che saranno indetti nell’arco del 2023. Tutti i concorsi in vista hanno lo scopo di incrementare il personale della Corte dei Conti per un numero massimo di 455 posti di lavoro a tempo indeterminato. Una buona notizia no? Numerose sono le figure ricercate, e in diversi ambiti, quasi tutti con bando di concorso. Il rimanente sarà invece assunto attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

Reclutamento di 455 unità di personale a tempo indeterminato

Tali nuovi concorsi erano stati annunciati già a partire da dicembre 2022. Era il 16 dicembre, infatti, quando era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che autorizzava le nuove assunzioni nella Corte dei Conti. Si tratta, come in molti sapranno, di un organo con funzioni di controllo e giurisdizionali, autonomo ed indipendente istituito nel lontano 1862. Un anno dopo la nascita del Regno d’Italia. Il decreto autorizzava l’ente al reclutamento per la copertura di 455 posti di lavoro con contratto a tempo determinato. Tra i professionisti ricercati:

79 posti nel profilo professionale di referendario;

10 posti nel profilo professionale di dirigente di II fascia;

34 posti per personale di area terza F3;

111 posti per personale di area terza F2;

62 posti per personale di area terza F1;

45 posti per personale di area seconda F4;

114 per personale di area seconda F1.

Scorrimento delle graduatorie

Il reclutamento e l’assunzione per 307 delle nuove assunzioni, come in parte già anticipato, sarà attraverso bandi di concorso – concorsi pubblici di volta in volta che verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, quindi occhio e monitorate la piattaforma ufficiale. I restanti posti verranno occupati per mezzo dello scorrimento delle graduatorie.