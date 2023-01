Tirocini alla Corte dei Conti Europea 2023: come candidarsi e quali sono i requisiti

Sono aperte le selezioni per i tirocini presso la Corte dei Conti europea 2023 con uno stipendio di 1.500 euro mensili. Come ogni anno la Corte dei Conti europea – l’ente con sede a Lussemburgo che si occupa di esaminare la corretta gestione finanziaria delle spese dell’Unione – ricerca talenti da formare con i tirocini ripartiti in tre sessioni.

Come candidarsi ai tirocini della Corte dei Conti Europea nel 2023?

Al momento sono aperte le selezioni per i tirocini che partiranno nel mese di maggio 2023 e che dureranno per i successivi 3 o 5 mesi. tirocini per la Corte dei Conti europea sono aperti a giovani laureati di uno degli Stati membri dell’Unione e, come abbiamo anticipato, prevedono un lauto compenso sebbene possano anche essere non retribuiti. Per candidarsi alla prima sessione 2023 c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Abbiamo detto dei concorsi 2023 per le assunzioni presso l’Agenzia delle Entrate in Italia. Vediamo ora quali sono i requisiti per partecipare agli stage per la Corte dei Conti europea 2023 e come fare domanda entro la scadenza prevista. Retribuiti o meno per candidarsi ai tirocini della Corte dei Conti europea 2023 occorre avere determinati requisiti. Prima di vedere nel dettaglio quali sono i requisiti per i tirocini alla Corte dei Conti europea da 1.500 euro al mese, forniamo qualche informazione in più sugli stessi.

Come funzionerà il periodo di tirocinio?

I tirocini presso la Corte dei Conti europea anche nel 2023 si dividono in tre sessioni alle quali è possibile candidarsi entro i termini stabiliti dall’istituzione e hanno una durata che può variare e andare dai 3 ai 5 mesi. Le sessioni di stage, secondo quanto riportato dall’organizzazione e come accade dal 2020, sono così divise:

dal mese di maggio 2023 con candidature aperte dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023;

dal mese di ottobre 2023 con candidature aperte dal 1° maggio al 30 giugno 2023;

dal mese di febbraio 2024 con candidature aperte dal 1° settembre al 31 ottobre 2023.

Al momento, quindi, sono aperte le sole candidature per gli stage presso la Corte dei Conti europea che partiranno il 1° maggio. Per partecipare alle selezioni per una delle tre sessioni di tirocinio 2023 i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: