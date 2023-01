Roma, concorso dei Vigili a rischio? Ecco cosa sta succedendo

Roma. Con una riduzione della spesa stimata attorno ai 245 milioni, va da sé che il Comune si trova con meno risorse disponibili per i servizi. Per amor di chiarezza va precisato che tale riduzione riguarda la previsioni di spesa, pertanto, nulla impedisce di integrare le somme mancati attraverso variazioni di bilancio o risparmiando sulle modalità di erogazione. Fatto sta che la situazione, tra lo scenario economico nazionale, l’inflazione ed i rincari vari, appare difficile.

Concorso Vigili del Fuoco, tutte le informazioni: requisiti, età, come candidarsi

La previsione di spesa per la sicurezza e il concorso dei Vigili

Per quel che riguarda il capitolo sulla sicurezza, la previsione di spesa tra il 2022 e il 2023 è inferiore di 20 milioni di euro. La causa è da ricercarsi all’incasso di un numero inferiore di multe ma dal Campidoglio che il taglio non toccherà i vigili urbani. In quest’ultimo settore si spende di meno anche per via della riduzione del numero dei componenti del Corpo. Si teme inoltre per la minore disponibilità per l’acquisto dei mezzi e della strumentalizzazione digitale in un momento in cui la Polizia Locale sta conoscendo un forte processo di modernizzazione. Restano immutati invece i fondi per il sistema integrato di sicurezza urbana ma alla luce di ciò anche l’organizzazione per reclutare gli agenti che mancano potrebbe essere a rischio. In merito va precisato che sono circa 2mila le unità di personale che servirebbero.

Welfare

Interessato dalla riduzione di spesa anche il Welfare. Settanta i milioni in meno destinati a questo settore anche se il Campidoglio fa sapere che nel triennio i soldi saranno recuperati. In particolare, sono 48 i milioni in meno destinati agli interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido. Ripercussioni potrebbero esserci anche per i nidi in convenzione. Insomma, come si è visto, le strette riguardano diverse settori della vita pubblica e complice l’attuale scenario economico e la dilagante inflazione, la situazione appare tutt’altro che rosea.