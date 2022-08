Roma, si ‘cercano’ 1500 vigili urbani: bando di concorso in arrivo, requisiti e come fare domanda

Dopo il bando di concorso indetto dalla Regione Lazio e quello dell’Agenzia delle Dogane, presto dovrebbe arrivare un’offerta di lavoro anche dalla Capitale. Sì, perché a Roma si cercano ben 1500 vigili urbani e il bando è atteso per settembre, quindi tra poche settimane. Il comune, in effetti, da tempo ha spiegato di avere necessità di assumere nuove persone per andare a potenziare l’organico del comando della Polizia Municipale e ora dalle parole, molto probabilmente, si passerà ai fatti.

Quali sono i requisiti per diventare vigile urbano a Roma

Il concorso per i vigili urbani, quello atteso a settembre, porterà alla copertura di 500 posti nel 2022, poi a questi si aggiungeranno gli altri 1000 da occupare entro il 2025. In base alle selezioni precedenti, ecco i requisiti richiesti:

almeno 18 anni di età

diploma di scuola secondaria di secondo grado

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea

conoscenza di almeno una lingua straniera e delle basi di informatica

pieno godimento dei diritti civili e politici

idoneità fisica

non avere condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impieghi presso PA a seguito di procedimenti disciplinari.

Come candidarsi

Non è ancora chiaro come si svolgerà il concorso, quante saranno le prove. Tutto, sicuramente, sarà definito nel bando, che dovrà uscire in Gazzetta Ufficiale a settembre. I cittadini interessati devono monitorare la Gazzetta Ufficiale o la sezione ‘Bandi, avvisi e concorsi’ del sito di Roma Capitale. Poi, una volta definite le ‘linee guida’, si potrà inviare la domanda rispettando la data di scadenza.