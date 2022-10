Concorso Vigili del Fuoco, tutte le informazioni: requisiti, età, come candidarsi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo concorso per il reclutamento di 97 Vigili del Fuoco. Pertanto, se hai sempre desiderato entrare a far parte di questo Corpo, questa potrebbe essere l’opportunità che fa per te. Vediamo ora come fare per candidarsi e quali sono i requisiti richiesti.

Concorso Vigili del Fuoco: i posti disponibili

Ottobre sarà un mese ricco di concorsi pubblici. Rientra tra questi anche quello inerenti all’assunzione degli ispettori antincendio, meglio conosciuti come Vigili del Fuoco o ancora pompieri. A prescindere dalla denominazione, come anticipato, sono 97 i posti disponibili per provare a far parte, ad entrate nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

In merito è utile tenere presente che di questi un sesto sono riservati al personale che svolge funzioni operative (sempre previo il rispetto dei requisiti), il 10% spetta invece ai volontari iscritti da almeno 7 anni mentre il 2% agli ufficiali delle forze armate. Ma quali sono i requisiti richiesti per partecipare al concorso?

I requisiti

Per quel che riguarda i requisiti, oltre al possesso della cittadinanza italiana e al godimento dei diritti politici, bisogna avere un’età non superiore ai 30 anni. Questo limite, tuttavia, sale a 37 per gli appartenenti al corpo volontario mentre per chi svolge funzioni operative non vi è alcun limite legato all’età. Ma non solo, è richiesta anche l’idoneità fisica, psichica e attitudinale oltre che una laurea in ingegneria o architettura con conseguente abilitazione alla professione.

Come fare domanda

Veniamo adesso alle modalità di inoltro della domanda. È possibile inviare la propria istanza telematicamente, per farlo basterà andare sul sito del Vigili del Fuoco e visionare la sezione dedicata ai concorsi. È bene sottolineare che per effettuare l’accesso sono necessarie le credenziali Spid. Il limite ultimo per inoltrare la domanda è fissato per il 30 entro la mezzanotte del 30 ottobre 2022.