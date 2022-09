Concorsi pubblici, assunzioni da ottobre: i bandi, come partecipare e i requisiti

Grandi opportunità per chi cerca lavoro in questo ottobre 2022. Tanti i concorsi pubblici che si apriranno a breve. Ottime notizie per chi è in cerca di un nuovo impiego, nei prossimi giorni infatti saranno pubblicati nuovi bandi di concorso.

Assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Mentre il settore della Pubblica Amministrazione va avanti con il piano Brunetta he prevede l’assunzione fino a 4 milioni di nuovi statali, cambia il turn over: con i nuovi concorsi infatti si cercherà di introdurre figure in possesso di nuove competenze che guardano al futuro, utili per le prossime trasformazioni previste nelle Pa e dal Pnrr. Parliamo di esperti dell’e-procurement, di transizione verde, di project management.

Nuovi bandi in Gazzetta Ufficiale: ecco quali

Entro la fine del 2022 in Gazzetta Ufficiale saranno pubblicati nuovi bandi e tante saranno le assunzioni. Non si conosce ancora la data ufficiale ma è possibile sapere già quali saranno i concorsi e quanti posti ci saranno per ciascun bando. Tra i bandi più importanti ci saranno: