Concorsi nelle pubbliche amministrazioni: le selezioni a ottobre, tutte le informazioni

Lavoro. Tra coloro che si apprestano a prendere servizio e coloro invece che sono alle prese con le ultime prove per passare un determinato concorso, quest’autunno si preannuncia carico di possibilità professionali per quel che riguarda la possibilità di entrare all’interno della Pubblica Amministrazione. Le novità in merito — anche in virtù di quanto previsto dal Pnrr — non mancheranno e questi ultimi mesi del 2022 saranno colmi di bandi concorsuali, vediamoli insieme.

Assunzioni nella Pubblica Amministrazione: un cambio di passo?

Diversi i bandi di concorso attesi, ognuno dei quali ha tuttavia come comun denominatore, quello di puntare ad introdurre nella Pubblica Amministrazione nuove competenze, non limitandosi pertanto a sostituire le vecchie professionalità.

Maggiore attenzione, dunque, alle capacità tecniche e comportamentali — non solo teoriche — dei neo assunti e focus sulle soft skill. Questo in ottemperanza alla trasformazione della Pubblica Amministrazione prevista dal Pnrr. Si prospetterà dunque e, finalmente, per il settore un prezioso cambio di passo?

I concorsi in procinto di uscire

Tra i bandi di concorsi che stanno per uscire nel corso di questi mesi, segnaliamo: il concorso Ragioneria dello Stato 2022 per assumere 54 funzionari, il concorso Magistratura 2022 da 400 posti, le nuove assunzioni al Ministero dell’Interno e a quello dell’Economia per un totale di 700 posti. Inoltre, dovrebbero essere banditi a breve anche diversi concorsi per assumere 14.170 nuovi funzionari tra ministero della Giustizia, Farnesina, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e Tesoro.

Previsti anche uno o più concorsi anche all’interno dell’Agenzia delle Entrate, diretti all’assunzione di diplomati e laureati per l’occupazione di 2.560 posti, 1.092 funzionari per il Ministero della Giustizia e quello per completare l’organico di 16.500 funzionari dell’Ufficio per lil Processo per circa 8.764 posti. Attesi infine anche i bandi per l’assunzione di Roma Capitale, il concorso Inps 2022 per 385 dipendenti, il concorso Anpal per 43 posti, quello Aifa per 40 posti e quello Sna per 110 posti.