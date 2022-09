Concorso Agenzia delle Entrate, 5000 nuove assunzioni: come candidarsi

L’Agenzia delle Entrate intende reclutare oltre 4mila unità di personale da inserire nel suo organico. Un programma previsto dal piano integrato di attività e organizzazione che prevede vari tipi di assunzione a tempo indeterminato sia per candidati laureati sia per candidati diplomati.

Sono già in fase di svolgimento due bandi finalizzati all’assunzione di 100 funzionari tecnici. In questo caso i candidati devono essere in possesso di laurea specialista o magistrale. Per l’assunzione di 900 assistenti tecnici, invece, relativo al secondo bando già in atto, i candidati devono essersi diplomati presso un istituto tecnico per geometri statale. In questo secondo caso diverse posizioni restano ancora aperte e chiunque sia interessato è ancora in tempo a presentare la domanda la cui scadenza è prevista per il prossimo 23 settembre.

Come fare domanda

La domanda deve essere formulata attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle entrate. Tra le assunzioni programmate dall’Agenzia delle Entrate ci sono 4.144 funzionari tributari, dei quali 570 da impiegare nelle attività relative alla gestione dei servizi immobiliari. È previsto inoltre il reclutamento di 130 funzionari tecnici, 600 assistenti tecnici, 50 assunti da destinare alle attività antifrode di selezione, analisi e controllo degli illeciti.

Ancora non si conoscono nel dettaglio le procedure per candidarsi, sembra però verosimile che poter accedere sarà necessario il superamento di una prova preselettiva.