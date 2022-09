Concorso Camera di Commercio 2022, assunzioni a tempo indeterminato: ecco il bando

Un nuovo bando per l’assunzione a tempo indeterminato è stato indetto dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno.

Il bando prevede l’assunzione di una specifica figura e cioè un assistente ai servizi amministrativi, contabili, promozionali e specialistici di rete.

I requisiti necessari

I candidati devono possedere il diploma di scuola superiore per candidarsi, devono aver compiuto i 18 anni, godere dei diritti civili e politici e essere inclusi nell’elettorato politico attivo, avere la cittadinanza italiana europea o anche non europea e sarà necessaria la conoscenza della lingua italiana.

Tra gli altri requisiti è necessaria l’assenza di condanne penali per le quali si può essere interdetti dall’impiego in Pubblica Amministrazione oltre a non dover essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico.

Sono quattro le figure professionali da inserire come assistenti nei servizi amministrativi, contabili, promozionali e specialistici di rete nella Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso – Belluno

Le prove da superare

Sono anche altri i requisiti richiesti ai candidati: maturità e conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Si tratta di elementi che verranno presi in considerazione nella valutazione dei candidati. Anche se l’assunzione necessiterà del superamento di due prove, una scritta l’altra orale.

Nel caso ci fossero più di 200 iscritti la Camera di commercio potrebbe stabilire una prova preselettiva.

Come fare domanda

Le domande vanno presentate entro il 10 ottobre del 2022 e potrà essere inviata tramite pec all’indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it.

Potrà essere inviata anche con raccomandata A/R a: Camera di Commercio di Treviso – Belluno, Piazza Borsa 3/b, 31100 Treviso. Perché la domanda sia tenuta in considerazione è fondamentale allegare un documento d’identità valido e il CV.