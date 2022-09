Assunzioni SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), 28 posti a tempo indeterminato: ecco il bando

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha indetto il concorso 2022 finalizzato all’assunzione di 28 specialisti di comunicazione da impiegare mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. La selezione pubblica è rivolta a candidati laureati e i vincitori saranno assegnati alle sedi centrali e decentrate della SNA. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 18 ottobre 2022. Ecco tutti i dettagli.

SNA concorso per specialisti in comunicazione

La SNA ha pubblicato un bando di concorso finalizzato all’assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il profilo di specialista di comunicazione e sistemi di gestione, da impiegare presso le sedi centrali e decentrate della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Requisiti

Possono accedere al concorso SNA 2022 coloro che possiedono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

avere un’età non inferiore a 18 anni;

titolo di studio: Laurea Triennale (L) oppure Diploma di laurea (DL) oppure Laurea specialistica (LS) oppure Laurea magistrale (LM) o titoli dichiarati equivalenti;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura selettiva si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

essere in possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

La selezione

La procedura selettiva per il concorso SNA 2022 prevede il seguente iter:

selezione per titoli;

prova d’esame orale.

La Commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di studio e professionali: voto di laurea, altra laurea e titoli post-lauream: max 20 punti; titoli professionali: max 36 punti; altri titoli professionali: max 5 punti. Il punteggio massimo attribuibile in virtù della valutazione dei titoli sopraindicati è pari a 30.

La prova orale verterà su diverse materie e la Commissione verificherà ed accerterà il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico tecniche, comportamentali nonché manageriali, necessarie per lo svolgimento dei compiti afferenti ai profili e oggetto del bando.

Domanda di ammissione

I candidati al concorso SNA 2022 per specialisti funzionari di comunicazione dovranno inviare la domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID o CIE o CNS o eIDAS, e compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» previa registrazione su portale. Il termine per presentare la domanda scade il 18 ottobre 2022.

Per la partecipazione alla procedura selettiva è necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o un domicilio digitale. I candidati sprovvisti di indirizzo PEC possono leggere in questo articolo la procedura per attivarne uno in soli 30 minuti.

Il Bando

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 16-09-2022, a questa pagina, sul Portale «inPA» e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri in questa sezione.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione e sul portale «inPA». L’avviso relativo alla avvenuta pubblicazione della predetta graduatoria sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.