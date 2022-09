Nestlé assume in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

Il gruppo Nestlé offre opportunità di lavoro in vista di assunzioni e stage in Italia. La Nestlé S.A. o Société des Produits Nestlé S.A. è un’azienda tra le maggiori al mondo attive nel settore alimentare. La multinazionale opera nei settori nutrizione, salute e benessere, con sede principale in Svizzera, a Vevey. Ecco le posizioni aperte in questo periodo e come candidarsi alle offerte di lavoro.

Nestlé, le offerte di lavoro

Il Gruppo offre interessanti offerte di lavoro in Nestlé Italia, sia presso la sede centrale di Assago (Milano) che in altre sedi in Italia. Seleziona varie figure per assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Le selezioni di personale vengono segnalate attraverso la sezione web Nestlé “Lavora con noi dell’azienda”. Al momento sono diverse le ricerche in corso per inserimenti presso la sede in Lombardia e non solo.

Posizioni aperte ad Assago

Ecco un elenco di figure ricercate da Nestlé per la sede di Assago a Milano:

B2B District Manager Nord Est – Nespresso;

B2B Ho.Re.Ca Sales Account Padova/Venezia – Nespresso;

Customer Service Export;

Customer Service Specialist;

Cyber and Digital Security Senior Specialist;

Data & Performance Marketing;

Demand and Supply Planner;

Demand and Supply Planner Infant & Dairy;

Digital Electrical & Automation Engineer;

Direct to Consumer Manager – Nescafé Dolce Gusto;

Distribution Requirement Planner;

Field Sales Specialist Nespresso – Veneto/Trentino/Friuli;

International Auditor;

IT Data and Voice Network Specialist;

Regional Benefits Specialist – CoC Europe;

Senior Solution Architect – Wide Area Network.

Posizioni aperte in altre sedi

B2B Ho.re.ca Sales Account – Roma;

Boutique Manager – Cremona;

Sales Assistant – Reggio Emilia, Carugate (Milano), Roncadelle (Brescia), Grugliasco (Torino),

Brescia, Cremona, Padova, Ferrara;

SHE Junior Specialist – Portogruaro (Venezia);

Store Manager – Ferrara.

Offerte di Stage

Sono aperte anche possibilità di stage in Nestlé con un percorso di formazione e training on the job. Gli stage hanno generalmente una durata di 6 mesi e sono retribuiti. Le selezioni sono rivolte principalmente a laureati in materie scientifiche, umanistiche o economiche.

Al momento sono disponibili i seguenti tirocini: Internship – After Sales Continuous Improvement – Technical and Quality Nespresso – Assago (Milano); Stage Packaging Specialist – San Sisto (Perugia).

Come candidarsi

Il Gruppo offre ai candidati l’opportunità di usufruire di un servizio web gratuito dedicato al recruiting online del personale. Attraverso la pagina web riservata alle carriere e selezioni, infatti, è possibile vedere tutte le posizioni aperte. Si può inserire il cv nel data base aziendale, per rispondere online agli annunci di interesse e / o per inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale.

Opportunità per i giovani

Nestlé ha lanciato, già da qualche anno, il progetto Nestlè Needs YOUth, per favorire l’occupazione giovanile in Europa. Nell’ambito del programma il Gruppo ha messo a disposizione dei giovani decina di migliaia di apprendistati, tirocini e opportunità di lavoro.