Loacker assume: come candidarsi e figure richieste

Loacker cerca personale. L’azienda dolciaria è interessata sia ad assunzioni che a tirocini in viarie sedi italiane.

Loacker è un marchio assai noto per la produzione di wafer, cioccolato e tanti altri prodotti dolciari. Nasce nel 1925 a Bolzano come una piccola pasticceria ad opera di Alfons Loacker, ma le sue qualità apprezzate dalla clientela l’ha resa negli anni una rinomata azienda attiva sul territorio nazionale e internazionale.

Conta sedi in varie parti del mondo anche negli Stati Uniti, in Israele e in Cina. Sono 100 le sedi dei suoi stabilimenti e conta ben 1000 collaboratori. Ma l’azienda è in continua crescita ed è per questo che si prospettano nuove assunzioni.

Quali sono le offerte di lavoro

Sono diverse le possibilità che Loacker mette a disposizione di quanti vogliono fare esperienza all’interno dell’azienda, assunzioni, ma anche stage e lavoro stagionale.

Al momento le posizioni aperte sono soprattutto in Trentino Alto Adige e volendo entrare nello specifico, le assunzioni del nuovo personale sono previste in vari settori i diverse cittadine. Ad Auna di Sotto si assumono tra gli altri: Accounting Manager; Brand Manager; Business Intelligence Manager; Impiegato Tecnico Acquisti; Junior Human Resources Development Manager; Local Key Account Manager.

A Bolzano le figure richieste sono tra le altre: Customer Service & Sales Support International; Customer Service Retail; Head of Customer Service & Sales Support International; Impiegato di Servizio / Barista.

A Trento invece si cerca un barista al Loacker Café.

Ambiente di lavoro

Chiunque dovesse riuscire ad entrare nel gruppo di lavoro si troverà in un ambiente familiare, ma anche molto professionale. Fondamentale sarà lavorare con spirito di collaborazione.

Loacker nel cercare di seguire le propensioni dei suoi dipendenti promuove anche lo sviluppo professionale con corsi formativi.

Nell’azienda c’è un servizio mensa in cui si tiene conto della salute dei dipendenti e che offre quindi una dieta variegata, ma equilibrata.

Loacker sta, inoltre predisponendo spazi ricreativi per consentire ai suoi lavoratori di poter curare anche altri aspetti della vita.

Periodicamente ciascun dipendente viene invitato a un colloquio per valutare il benessere del singolo e quindi del gruppo. Ciascun dipendente riceve inoltre una valutazione e un feedback sul proprio lavoro.

Come fare domanda

Per potersi candidare gli aspiranti collaboratori di Loacker possono accedere tramite il portale web www.loacker.it. nell’area Loacker Lavoro. Da qui è possibile verificare quali sono le posizioni aperte e proporre la propria candidatura direttamente inserendo il curriculum vitae direttamente online. Questo dopo essersi registrati sulla piattaforma dell’azienda.