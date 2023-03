Bonus occhiali a marzo 2023: cos’è, a chi spetta e come fare domanda

Torna il bonus occhiali. Un’agevolazione importante per tutti i ‘quattrocchi’ che sono costretti a fare i conti con il ‘supporto’ indispensabile per riuscire a vedere bene e svolgere le attività quotidiane. Il Governo è andato incontro alle esigenze di quanti hanno bisogno degli occhiali dando nuovamente il via libera al bonus. Si tratta di un beneficio di 50 euro, però, che verrà concesso solo ed esclusivamente a coloro che hanno un Isee inferiore ai 10mila euro e fino a esaurimento fondi.

A breve sarà disponibile sulla piattaforma del Ministero della Salute e si potrà utilizzare per occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Le famiglie con un Isee inferiore ai 10mila euro potranno fare richiesta e ne potranno usufruire tutti i membri, ma una sola volta.

In cosa consiste il bonus occhiali e come richiederlo

Il bonus in questione è un vero e proprio sconto sull’acquisto degli occhiali, ma è previsto anche come rimborso su compere già effettuate dal 1 gennaio del 2021fino al 31 dicembre del 2023. Mentre lo sconto potrà essere chiesto direttamente ai commercianti, ma solo a quelli accredita che verranno indicati sul sito del Ministero. Per chi, invece, vuole il rimborso, dotandosi di fattura e scontrino, dovrà servirsi della piattaforma del Ministero e verrà effettuato sul conto corrente.

Come accedere al sito del Ministero

Per poter accedere al sito occorre, come sempre, lo Spid, la Cie e il Cns oltre al codice fiscale del richiedente e degli altri beneficiari. Si tratta di un’agevolazione che vuole andare incontro alle famiglie con un basso reddito, in un periodo di levitazione dei prezzi. Periodo nel quale anche l’acquisto di beni di prima necessità è diventato gravoso, a causa dell’inflazione. È proprio per questo che il Governo ha voluto attivare questo bonus, per poter andare incontro alle esigenze di nuclei familiari in difficoltà.