Bonus patente da 2.500 euro per chi vuole diventare autista: a chi spetta e come richiederlo

È in arrivo il bonus patente dal valore di 2.500 euro. L’agevolazione è prevista dal “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” ed ha come fine quello di incentivare la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto proprio tramite i benefici volti a coprire, almeno in parte, le spese necessarie ad ottenere l’apposita patente.

Leggi anche: Bonus auto elettriche: cos’è, come funziona a chi spetta e come fare domanda

I fondi messi a disposizione per il bonus patente

Il Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto del 2021 decorre dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026. A sostegno della misura un fondo pari a 3.7 milioni di euro per il 2022 che sale a 5.4 milioni di euro per gli anni che vanno dal 2023 al 2026. Il fondo è da utilizzare a partire dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 e ha come fine quello di fornire un contributo concreto e nella fattispecie, pari all’80% delle spese sostenute. Tuttavia il bonus non superiore ai 2.500 euro.

A chi si rivolge e come richiederlo

Ma a chi è rivolto il bonus patente? L’agevolazione spetterà ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni per l’ottenimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di tutti quei veicoli destinati all’autotrasporto di persone e merci. Il voucher può essere richiesto solo per via telematica mediante la piattaforma “Buono Patenti” alla quale si può accedere anche con il sito del MEF. Per richiedere l’agevolazione è necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare l’apposito modulo. In seguito, l’identità del richiedente viene verificata attraverso le credenziale Spid, Cie o Cns. Solo a questo punto il ministero attribuisce il buono nell’area riservata di coloro che hanno inoltrato la domanda.