Bonus auto elettriche: cos’è, come funziona a chi spetta e come fare domanda

La trasformazione della propria auto a motore termico in auto elettrica dà diritto a un bonus che arriva fino a 3.500 euro. Un incentivo le cui domande potranno essere formulate a partire dal 10 novembre prossimo. Un’agevolazione che risulta da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del mese scorso. È una sorta di sostegno rivolto a quanti decidono di affrontare la spesa di passare da un motore a combustione interna a un motore elettrico. Un incentivo per favorire il passaggio all’elettrico che va anche a salvaguardare l’ambiente.

Chi ne ha diritto

Il bonus auto in questione, però, non può esser richiesto da chiunque ma solo dai titolari di specifiche categorie di auto, tra le quali: i veicoli per trasporto persone con un massimo di otto posti, escluso quello del conducente e i fuoristrada con le caratteristiche appena indicate, i veicoli a motore per trasporto persone con più di 8 posti oltre a quello del conducente e con una massa che risulti essere superiore alle 5 tonnellate e fuoristrada con medesime caratteristiche, veicoli per trasporto merci con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e fuoristrada con le medesime caratteristiche.