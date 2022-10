Roma, ricarica l’auto direttamente alla presa di casa: la foto diventata virale

Non sapendo come ricaricare la sua auto elettrica ha deciso di far arrivare con una prolunga direttamente da casa.

È la trovata di un residente in via Edoardo Fabbri, vicino piazza Mazzini. Il proprietario di una Tesla bianca ha deciso di ricaricare la sua auto attaccandola direttamente alla wallbox di casa la sua auto, facendo passare il filo dalla finestra.

La scelta di mettere in carica l’auto alla wallbox di casa

Chissà se è stato un gesto estremo non riuscendo a trovare una colonnina libera o invece è solo una soluzione ritenuta dal proprietario dell’auto, più pratica per ricaricare la sua vettura… Fatto sta che la foto dell’auto in sosta attaccata a un filo, con tanto di panni bianchi a segnalarne la presenza, che va direttamente dentro un’abitazione, sta facendo il giro del web.

La foto è approdata anche sul profilo facebook “Roma fa schifo” e ha provocato in alcuni solidarietà in altri critiche. “Non ci posso credere… ma i vigili?”. Ha scritto qualcuno commentando la foto e qualcun altro ha aggiunto: ”Prima di comprare la macchina elettrica l’im… doveva avere o un box di proprietà oppure uno in affitto, comprare la macchina elettrica senza avere il posto dove ricaricarla è fare affidamento solo sulle colonnine poste in giro per il quartiere e/o città è da vero demente, poi concordo sul fatto che spesso e volentieri le colonnine sono occupate da veicoli non elettrici ma onestamente questo ha veramente un grosso problema di sinapsi”. Qualcun altro scherzosamente ha sottolineato: “Transizione ecologica alla romana” e un altro ancora: “Una ricarica wireless da casa”.

Divisi tra chi ha condiviso la soluzione e quanti ritengono che non solo sia fuori luogo, ma anche pericolosa il proprietario dell’auto in questione sembra aver fatto ricorso a un vecchio detto: “Necessità virtù”.