Bonus patronato 2022: cos’è, a chi spetta, come funziona e come richiederlo

Il Decreto Aiuti ter contiene al suo interno diverse agevolazioni che hanno l’obettivo di fornire un concreto aiuto ai cittadini, provati dalla dilagante inflazione e dalle sue conseguenze. Mai come in questo momento, dunque, il ruolo di Caf e patronati si è rivelato così prezioso alfine di capire come fare per ottenere determinate agevolazioni. Alla luce di ciò, il governo ha destinato loro un bonus patronato.

Bonus patronato: importo e beneficiari

Il bonus patronato, nuova agevolazione contenuta nel decreto aiuti ter, sarà erogato sottoforma di contributo una tantum. L’importo dell’agevolazione è pari a 250 euro che saranno erogati ad ogni sede centrale e provinciale, a patto che quest’ultime siano riconosciute già alla data di entrata in vigore del decreto.

Come presentare domanda

Per ottenere il bonus, la domanda deve essere inoltrata alle sedi centrali o provinciali dei patronati. Dopodiché, l’instanza, finirà dritta dritta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con scadenza pari a 30 giorni dall’entrata in vigore del bonus.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È bene tuttavia tener presente che attualmente il Decreto Aiuti Ter non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, per l’approvazione definitiva del bonus patronato sarà necessario aspetrarne la pubblicazione che chiarirà inoltre tutte le specifiche del caso.