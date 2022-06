Bonus Pedaggi Autostradali 2022: cos’è e come richiederlo

È in arrivo un bonus per i pedaggi autostradali. Questo bonus consiste in un riduzione delle spese relative ai transiti effettuati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 con veicoli posseduti a titolo di proprietà o disponibilità oppure adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose. Vediamolo più nel dettaglio.

Chi può beneficiare del bonus pedaggi autostradali

Affinché si possa richiedere il bonus è necessario essere iscritti all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Può essere richiesto anche da cooperative, consorzi o società consortili che hanno nell’oggetto le attività di autotrasporto, sempre iscritte all’Albo.

Il bonus copre i transiti effettuati dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Per poterne usufruire i veicoli devono appartenere alla classe ecologica Euro IV, Euro V, Euro VI e superiore oppure avere l’alimentazione alternativa o elettrica e devono rientrare nelle classi: B, 3, 4 o 5 se basate sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli; 2, 3 o 4, se volumetriche.

Il rimborso viene riconosciuto se il totale delle fatture ammonta alla cifra di almeno 200.000 euro.

Come fare domanda

Per poter accedere al bonus è necessario accedere al portale dedicato nell’area riservata sul sito dell’Albo autotrasporto e prenotare la domanda di riduzione dei pedaggi autostradali per l’autotrasporto.

La domanda può essere inoltrata entro le ore 14.00 del 12 giugno 2022.

