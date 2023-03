Bonus per i nati nel 2004 e 2005: requisiti, quali sono e come richiederli. La Legge di Bilancio 2023, al suo interno riforma il “Bonus Cultura” da 500 euro. Drastici cambiamenti, che i ragazzi nati tra il 2004 e il 2005 potranno osservare a partire dal 2024. Anzitutto, prendendo atto come quest’anno non ci sarà nessun “bonus diciottenni” per i ragazzi nati nel 2005. Ciò però non vuol dire, per forza, che un contributo alla formazione di quei ragazzi non ci sia. Almeno nel prossimo futuro.

I bonus per i nati nel 2004 e 2005

Un bonus per chi compie 18 anni quest’anno, potrebbe venire fuori. Questo almeno sentendo un recente video di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Infatti, l’ex Premier interroga Giorgia Meloni sul perché, per i giovani che diverranno maggiorenni quest’anno, ancora non sia stato pensato nessun bonus per la propria formazione. Bonus da 500 euro, con soldi utili per comprare nuovi libri, riviste scientifiche, oppure biglietti per le visite ai musei, ai teatri, ai cinema o i concerti.

Il bonus, come fa vedere la Legge di Bilancio 2023, è slittato al prossimo anno. Infatti, per i nati nel 2005 i soldi arriveranno nel 2024. Ci sarà un po’ da pazientare, ma nessuno sembra essersi scordato dei neo diciottenni. L’ultima manovra di bilancio, come si vede, verrà divisa in due distinte misure, con entrambe che entreranno in atto dal prossimo anno. A tali misure, secondo i parametri, potranno accederci tutti quei ragazzi nati nel 2005 e alcuni nati nel 2004, che quest’anno possono iscriversi alla 18App per fruire del “bonus cultura” nelle solite modalità di erogazione.

La misura quindi, seguendo la Legge di Bilancio 2023, sarà ancora a disposizione per una anno dei neo diciottenni. La registrazione presso l’apposita piattaforma, necessaria per utilizzare i 500 euro riconosciuti dallo Stato, è riservata a tutti i ragazzi nati nel 2004 e a coloro che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno.